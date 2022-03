Ukrajnába utazott az olimpiai bajnok Gyurta Dani: szörnyű volt, amit látott!

A háborús övezetben önkénteskedett az olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar úszó. Gyurta Dániel az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját segítette Ukrajnában.

Gyurta Dániel is segíti önkéntesként az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját Ukrajnában - írta a femcafe.hu. Az olimpiai bajnok most először járt háború sújtotta övezetben, tapasztalatairól pedig a Reggeli című műsorban számolt be. Dani azt is elmondta, hogy abszolút megviselték a látottak.

Lehetett látni a határon azokat az embereket, akik a harminc-negyven órás út után étel és víz nélkül, mosdó nélkül várakoztak és szerettek volna átjutni a biztonságot jelentő országunkba

– mondta el a sportoló, hozzátéve, hogy a segélyszervezettel közösen felállítottak egy mobilmellékhelyiséget is a határ ukrán oldalán. „Szörnyű volt látni, hogy a családok az autó hátsó ülésén vagy éppen kint, a szabadban pelenkázták a babákat, annyira nem volt ott semmi a határon” – fogalmazott.

Az a fajta jelenlét és az a fajta érzés, ami ott engem fogadott, amit a hírekben is lehetett látni és olvasni, de személyesen jelen lenni, az szörnyű volt. De fel tudtam még inkább hívni a környezetem és az ismerőseim figyelmét arra, hogy minél többen segítsenek, hiszen most az összefogásra kell buzdítani mindenkit. Szerintem ezt lehet is látni, a magyar társadalom elképesztő módon segít és összefogott ebben a kérdésben

– fejtette ki. Az Ökumenikus Segélyszervezet 1353-as segélyhívószáma most is folyamatosan él, ezen is lehet segíteni a szervezet munkáját.

Címlapkép: Joel Carillet, Getty Images (Lviv, Ukrajna: Várakozók a Lviv-i vasútállomáson; 2022. március 3-án.)