Kitálalt R. Kárpáti Péter: ennyit kerestek a Barátok közt sztárjai

Mindenki azt hitte, milliókat tettek zsebre a Barátok közt sztárjai, ám R. Kárpáti Péter szerint ez egyáltalán nem így volt. A korábban Berényi Andrást alakító színész elmesélte, hogy miért kellett távozni a sorozatból, és azt is elárulta, hogy valójában mennyi volt a fizetése.

Nagyinterjút adtak a Partizánnak a most búcsúzó Barátok közt sztárjai. Ennek a résznek a vendége volt R. Kárpáti Péter, aki korábban Berényi Andrást játszotta a sorozatban.

A színész többek között azt is elárulta, hogy kezdetben a sorozat nem hozta az elvárt számokat, így az RTL egy időben azon is gondolkozott, hogy leveszik a műsorról a Barátok köztöt. Végül műsoron tartották, és több mint 20 évig sikeresen futott. R. Kárpáti Péter kifejtette, hogy az ő karakterét is a nézettség oltárán áldozták fel, mert "ki kellett nyírni a jófiút":

Egyszercsak szóltak, hogy fél év múlva meg fogok halni, és így is lett.

A lépés bejött, a Barátok közt ézettsége Berényi András halálával ismét felfelé ívelt. A színész azt is elárulta, mennyi pénzt kerestek a sorozat szereplői:

Mindenki azt hitte, hogy mi milliókat keresünk. Az utca embere, a családtagjaim (...), azt hitték, hogy ha én az újságban megjelenek a gyerekeimmel, azért pénzt kapok. Körülbelül 25 perc volt az adásidő egy részben, a reklámidő pedig 20 perc. A mi arcunkal mindent eladtak, autót, biztosítást, tampont, mindent...

- mesélte R. Kárpáti Péter, majd hozzátette, a színészek ebből nem sok pénzt láttak.

Én azt mondtam, hogy ahhoz képest, ha fonó gyárban dolgoznék, többet keresek, vagy mintha egy rendes színházban dolgoznék, annál is egy kicsivel többet keresek

- mondta.