Visszavonulásáról vallott Jáksó László: ebből él most az egykori műsorvezető

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kiderült, miért vonult vissza a médiából Jáksó László. A műsorvezető elmondta, fárasztó volt neki a reggeli kelés, illetve a vírustól is tartott. Azt is elárulta, miből él most.

Visszavonulásáról beszélt Jáksó László, akinek nevét a Danubius Rádió műsorvezetőjeként ismerte meg az ország, itt 2009-ig vezette műsorátt. A Danubius megszűnése után a Class FM-en folytatta a rádiózást, ami 2018 októberében szűnt meg. A tévéből a legtöbben a Kész Átverés című műsorból és a Heti Hetesből ismerik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Utoljára a Sláger FM programigazgatója volt, illetve a reggeli műsort is vezette. Innen 2020 áprilisában mondott fel. Három évig voltam a csatorna programigazgatója, és három hónapig a reggeli műsorvezetője, Mivel a pályám során még soha nem ébresztettem a hallgatókat, mindenképpen ki szerettem volna próbálni a hajnali kelést, ám be kellett látnom, nem olyan nagy buli a reggeli rádiózás - mesélte a Hot magazinnak. Hozzátette, túl az ötvenen egyszerűen fárasztónak találta a reggeli kelést. Emellett sajnálta a médiában dolgozókat, akik a világjárvány kitörése után sorra fertőződtek meg koronavírussal, mert be kellett járniuk a munkahelyükre. A rádiózás mellett volt másik munkája is: a programozóként dolgozik, így nem a semmibe ugrott bele, amikor felmondott - egyébkét műsorvezetőként sem adott fel másik szakmájával, még a Heti Hetes idején sem. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Most már jó ideje nem vagyok képernyőn, és a hangomat sem hallatom, de azt is el tudnám viselni, ha soha többé nem szerepelnék. Így legalább én osztom be az időmet, és azzal töltöm a napjaimat, aki és ami a legfontosabb számomra. Ez pedig a feleségem és a programozás - mondta.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK