Szomorú bejelentés: véget ért Pimasz Úr házassága, 15 év után válik feleségétől Papp Gergely

Nincs mit tenni, kihűlt a kapcsolatuk. Papp Gergely és felesége külön folytatják életüet.

Papp Gergely az RTL Klub Reggeli című műsorában (aminek a műsorvezetője) jelentette be, hogy felesége és ő mostantól külön utakon folytatják életüket.

Kicsit kihűlt bizonyos része annak ellenére, hogy fantasztikus társamnak érzem: fantasztikus társai vagyunk egymásnak szülőként, alkotó- és házastársakként is, de kicsit kialvóban volt a láng az elmúlt években. Nagyon büszkék vagyunk, hogy mindig a korrektség, az őszinteség jellemezte a kapcsolatunkat, de az elmúlt két és fél évben, amióta külön is lakunk, változtak dolgok, ami egy picit előjele is volt annak, hogy ha úgy alakul, megpróbálunk új irányba is nyitni. Ez történt most tulajdonképpen.

- mondta el a műsorban.

