Kiderült, mit csináltak a lezárások alatt unalmukban a magyarok: ez mindent megmagyaráz

Kilép a külpiacra az idén 30 éves Szerencsejáték Zrt., közép- és hosszútávon pedig régiós szerepre tör a cég, amely a koronavírus-járvány ellenére túlszárnyalta tavalyi árbevételi tervét, az előző évi rekordot is meghaladó, 574 milliárd forintos összeggel, és az európai szinten is kiemelkedő növekedés alapján a vezérigazgató idén is újabb bevételi rekordokra számít. Czepek Gáborral csütörtökön jelent meg interjú a Figyelőben.

A vezérigazgató a terjeszkedés mellett beszélt az újragondolt stratégiai célokról, a Covid-válságra adott gyors válaszlépésekről és a 30 éves vállalat idei üzleti tervének sarokköveiről is.

A cégvezető szerint a Szerencsejáték Zrt. 30 év alatt kiépítette a szükséges szakmai alapokat, tapasztalattal és tőkével is rendelkezik a külföldi megjelenéshez. A terjeszkedés a térség országaiban kezdődhet online sportfogadásokkal. Az első bejelentés a következő hónapokban várható, addig még vizsgálják a lehetséges új piacok üzleti környezetét. Hosszú távon kereskedelmi hálózat létesítésével is bővülhet a társaság külpiaci tevékenysége.

Czepek Gábor a tavalyi eredményekben is igazolva látja a Szerencsejáték Zrt. versenyképességét. A gazdasági teljesítményt a munkatársak és a játékosok egészségének megóvásával sikerült fenntartani, a 2020-as fejlesztések pedig már a koronavírus utáni időkre készültek - tette hozzá.

A járvány kitörése súlyos nehézségeket okozott, hiszen a sportesemények elmaradása ellehetetlenítette a sportfogadási üzletágat, a lottó- és sorsjegy-értékesítését pedig a kijárási korlátozások nehezítették. A visszaesést ugyanakkor a következő hónapokban sikerült ellensúlyozni, így 2020-ban az előző évi rekordot 6 százalékkal meghaladva 574 milliárd forintos árbevétellel zártak, és 190 milliárd forinttal a tiszta játékbevétel is megközelítette a csúcsot. Mindezt elbocsátások és bezárások nélkül sikerült elérni, ami azért fontos, mert az ágazat csaknem 10 ezer embert foglalkoztat - hangsúlyozta a vezérigazgató.

Czepek Gábor az üzleti eredményeket európai szinten is kiemelkedőnek nevezte. A Szerencsejáték Zrt. 2015 és 2019 között átlagosan 13,6 százalékos növekedést ért el, miközben az uniós átlag 4,2 százalék volt. Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított tiszta játékbevétel alapján a 6. helyet érték el az Európai Lottószövetség kimutatása alapján, megelőzve az összes régiós versenytársat. A forgalom idén 15 százalékkal bővülhet, vagyis meghaladhatja a 650 milliárd forintot, ezzel együtt pedig a tiszta játékbevétel is csúcsot dönthet. A vállalat vezetője elsősorban a digitális átalakulást tartja a legfontosabbnak a következő évekre, mivel a korszerű adatvédelemmel biztosított informatikai újítások piaci előnyt jelenthetnek. A Szerencsejáték Zrt. már tavaly nyáron bevezette az e-sportfogadást, idén tavasszal pedig új típusú virtuális fogadást indít. A digitális csatornák bővülése mellett ugyanakkor hagyományos elérési pontok sem fognak eltűnni - tette hozzá.

A vezérigazgató az üzleti eredményeken túl kitért a vállalati felelőségvállalásra is. Hangsúlyozta, hogy a Szerencsejáték Zrt. egyszerre felelős a játékosokért, a munkatársakért, a beszállítókért, a szerencsejátékiparért, és a gazdaságpolitikai célok megvalósításáért. "30 éves története során mindvégig megbízható szolgáltatóként működött, és mára az ország 16. legnagyobb árbevételű vállalataként 100 milliárd forint feletti összeggel járulhatunk hozzá a közösségi kiadások finanszírozásához" - emelte ki Czepek Gábor.

Címlapkép: Getty Images