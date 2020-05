Fontos változás a számlafizetésnél: ezt minden NKM-ügyfélnek tudnia kell

Az NKM a szektorban és az energia szolgáltatói piacon új, innovatív fizetési megoldást kínál ügyfelei számára, ugyanis mostantól e-mail címre is kezdeményezhetik a banki átutalást.

Ez azt jelenti, hogy nem csak bankszámlaszámra, de az újonnan bevezetett másodlagos azonosítókra, vagyis a gazszamla@nemzetikozmuvek.hu és villanyszamla@nemzetikozmuvek.hu e-mail címekre is indíthatják az ügyfelek az utalást. Ennek az új fizetési módnak az igénybe vételéhez az ügyfélnek be kell lépnie saját netbank felületére, ahol a kedvezményezettnek a másodlagos azonosítóként szolgáló és a számlatípusnak megfelelő e-mail címet kell beírnia oda, ahová eddig a számlán szereplő bankszámlaszámot írta be (vagy a banki felületeken nem régiben újonnan megjelent másodlagos azonosítók megadására szolgáló mezőbe).

Természetesen továbbra is működik a bankszámlaszámra történő utalás, tehát az ügyfél választhat, hogy melyik azonosítóra utalja a számlája összegét.

A banki átutaláson kívül az NKM több, otthonról, kényelmesen kezdeményezhető számlafizetési módot is kínál. Az egyik ilyen fizetési mód az NKM Földgázapp és NKM Áramapp használata, amely mind IOS, mind Android okostelefonról használható. A használathoz a letöltés után csupán egy regisztrációra van szükség és máris megtekintheti fizetendő számláit, amelyeket az applikáción keresztül is befizethet. Ezen kívül az NKM csoportos beszedéssel történő számlakiegyenlítést is lehetővé tesz ügyfelei számára. A csoportos beszedési megbízás kezdeményezéséhez az ügyfélnek saját netbankjába kell belépnie, ahol beállíthatja a számla automatikus fizetését.