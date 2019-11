Ezekbe a vidéki városokba menekülnek a magyarok: a főváros már nem vonzó

Mindössze három megyeszékhely és nagyváros tudta pozitív mérleggel zárni a múlt évben a költözések egyenlegét, a szakzsargon szerint az állandó vándorlási egyenleget - derül ki egy friss elemzéséből.

A három kivételes nagyváros közül Érd érte el a legjobb eredményt, 952 emberrel többen mentek oda, mint ahányan elköltöztek. Győr került a második helyre, ahol a mérleg 237 fős többletet mutat, a harmadik pedig Szombathely lett 88 fős plusszal. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, hogy Érd régóta nagyon vonzó célpont a költözéseknél, a budapesti agglomeráció “fővárosa" is lehetne, hiszen jó a közlekedése, autópályán van összeköttetése Budapesttel, de az ingatlanárak még mindig szolidabbak, mint a fővárosban.



Érd továbbra is a legnépszerűbb célpontok közé tartozik, az egy eladó érdi ingatlanra jutó kereslet 10 százalékkal nőtt az idén. Szombathely és Győr eredményét értékelve a szakember közölte: a nyugati országrész eleve népszerű a költözéseket tekintve, Győr pedig iparilag az egyik legfejlettebb város, ahol sok munkahely jött létre. Győrben és Szombathelyen 2019-ben is nőtt az egy-egy eladó lakásra jutó kereslet, tavalyhoz képest 20, illetve 12 százalékkal.

A nagyvárosok versenyében Budapest járt a legrosszabbul ebben az összevetésben, közel 6 ezres mínuszt mutat a költözések egyenlege. A második és harmadik leggyengébb eredmény Debrecen és Szeged nevéhez fűződik, előbbi 781, utóbbi 502 fős mínuszt könyvelhetett el 2018-ban.

Kisvárosok: nyomasztó Pest megyei fölény, velencei kivételekkel

A kisebb városok toplistáját a Pest megyei települések vezetik. Szigetszentmiklós áll az élen, a városba 581-gyel többen érkeztek, mint amennyien elmentek. A második helyezett Veresegyház után Gyömrő következik a harmadik helyen, de az első ötben szerepel még Dunaharaszti és Göd is 489-554 emberes többlettel.

A kisvárosok top 20-as listáján a Pest megyeiek mellett két Velencei-tó melletti település, Gárdony és Velence is szerepel, de az élbolyban ott van még Hajdúszoboszló, valamint a Balaton-partján lévő Siófok és Balatonalmádi is.