Döbbenetes: ennyiért vehetsz ingatlant a legboldogabb magyar városban

A budapestiek közül is egyre többen keresik a vidéki otthonok nyugalmát, ezért sokan költöznek a Pest megyei agglomeráció városaiba. Azonban a megfelelő infrastruktúrának, közlekedési lehetőségeknek köszönhetően más települések is szóba jöhetnek, ha olcsóbban szeretnénk álmaink otthonához jutni - írja a HelloVidék.

Az ingatlanvásárlások szempontjából is egyre népszerűbbnek számít Székesfehérvár, ahonnan az M7-esnek köszönhetően könnyedén megközelíthető a főváros, így mostanra már sokan ingáznak a két település között és választják a megyeszékhelyet otthonuknak, Budapestet pedig a munka színterének.

továbbra is jelentősen olcsóbban vásárolhatjuk meg új otthonunkat a "boldog városban" mint Budapesten. A fővárosban ugyanis, a legalacsonyabb árkategóriába tartozó területeken is körülbelül 400 ezerrel számolhatunk, de a népszerűbb környékeken az 1 milliót is elérheti a lakások átlagos négyzetméterára. A budapesti átlagos négyzetméterár az Ingatlannet statisztikái alapján 767 617 forint.

