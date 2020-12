Betörtek Körtvélyessy Zsolthoz az ünnepek alatt, rengeteg értéket elvittek

"Kevesen tudják rólam, hogy gyűjtöttem a régiségeket. Rengeteg antik dolog, szobrok, pénzérmegyűjtemény volt a pincémben, amit most elloptak" - mondta a színész az eset után.

A felesége halála borzalmasan megviselte, nem tudott az otthonukban lenni, ezért lány, Kinga és annak férje, Laci, ismertebb nevén L.L. Junior felajánlották, hogy legyen náluk. Hetekig ott vendégeskedett, és ezt kifigyelhették a tolvajok - számol be a Blikk.

Már maga a tudat is borzalmas, hogy valaki járt a házamban. Kevesen tudják rólam, hogy gyűjtöttem a régiségeket. Rengeteg antik dolog, szobrok, pénzérmegyűjtemény volt a pincémben, amit most elloptak. Sejtem is, hogy kik állhatnak a dolog mögött, és megteszek minden szükséges lépést, hogy kiderüljön az igazság. Rengeteg pénzzel rövidítettek meg, még nem mértük fel a pontos kárt. Szinte egy élet munkája volt összegyűjteni mindent.



A színész sokkot kapott, amikor rájött, hogy mi történt. Az ünnepek alatt éppen hogy egy kis erőt gyűjtött, hogy szembenézzen a gyásszal, az egyedülléttel.

