Nem szabadulunk még a fogcsikorgató hidegtől: most jön a java, brutális fagy érkezik

A szerda és csütörtök hajnal lehet a leghidegebb, egyes helyeken mínusz 15 Celsius-fok alá hűlhet a levegő - derül ki a HungaroMet Zrt. kedd délutáni videójából. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az előrejelzés szerint észak felől este megkezdődik a felhőzet csökkenése, és szerda hajnalra az ország nagy részén kiderül az ég. A derült ég és gyenge légmozgás mellett nagy területen mínusz 10 fok köré hűl le a levegő, de a "hidegre érzékeny helyeken", például az északi völgyekben akár mínusz 15 fok alatti értékeket is mérhetnek. A derült, napos idő szerdán folytatódik, az északkeleti vármegyékben lehet időszakosan kicsivel több a felhő, a hőmérséklet csúcsértéke 4-5 fok környékén alakul. Az előrejelzés szerint a hét második felében lasú enyhülés kezdődik, az ország nagyobb részén 6-8 fok lehet délután, de éjszakánként továbbra is fagyra kell készülni, a csütörtök hajnal lehet a leghidegebb, utána egy-egy fokkal nő a minimum-hőmérséklet. EZ IS ÉRDEKELHET Sokkoló, hányan fagytak halálra 2024-ben: egyre több magyar hűl ki saját, fűtetlen otthonában A rendszerváltás óta tízezer ember fagyhatott halálra Magyarországon, a szociális szféra ugyanakkor még mindig ezer sebből vérzik.

