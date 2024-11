Napsütéssel, hótól mentesen érkezik a tél első napja: rég volt ilyen szép idő, ki kell használni

Pénteken nagyrészt erősen felhős lesz az ég, általában csak rövidebb időszakokra bújik elő a nap. Zápor, hózápor főként a nap második felében több helyen is várható - helyenként kifehéredhet a táj. Az északnyugati szelet főként a Dunántúlon nagy területen erős lökések kísérik, a magasabban fekvő helyeken és záporok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 9 fok között várható, de a kevésbé szeles északkeleti tájakon akár több fokkal hidegebb maradhat az idő.

Alkalmazott kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, azonban pénteken a magasabban fekvő területeken és záporok környezetében átmenetileg viharos (60-75 km/h-s) széllökések is előfordulhatnak. A magasabb térszíneken (elsősorban 400-500 m felett) a hózáporokból néhány cm-es hóréteg kialakulhat.

Pénteken északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a derült, szélcsendes részeken párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Utóbbiak péntek délelőtt feloszlanak, és nagyrészt erősen felhős idő várható. Az éjszaka második felére a délkeleti tájakon is megszűnik a csapadék, majd napközben - főként délután - több helyen alakulhat ki zápor, hózápor. Éjszaka az északnyugati szél élénk, napközben a Dunántúlon erős lesz, a magasabban fekvő nyugati helyeken és záporok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és + 6 fok között alakul, de a szélcsendes, derült helyeken pár fokkal fagypont alá is süllyedhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken döntően 5 és 9 fok között várható, de a kevésbé szeles északkeleti tájakon akár több fokkal hidegebb maradhat az idő.

Szombaton nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű többórás napsütéssel. Legfeljebb egy-egy zápor, hózápor alakul ki. Hajnalban ködfoltok képződnek. Többfelé megélénkül, néhol megerősödhet az északi, északkeleti szél. Hajnalban -4, +3, kora délután 4, 9 fokra számíthatunk.

Vasárnap, december 1-jén pedig általában gyengén felhős, napos idő várható, csak kisebb felhős körzetek lehetnek. Főleg reggelig, illetve estétől számíthatunk helyenként párásságra, ködre, rétegfelhőzetre. Csapadék nem lesz. Néhol kissé megélénkül az északkeleti, keleti szél. A minimum -4 és +4, a maximum-hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Tehát a naptári tél első napján kellemes időre lehet számítani.

December 1-jén nemcsak a naptári tél kezdődik, hanem advent első vasárnapja is erre a napra esik 2024-ben. A csillagászati tél viszont csak december 21-én kezdődik.