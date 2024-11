Robbanás történt egy panelben az éjjel Budapesten: több lakásra is átterjedt

Tűz keletkezett egy négyemeletes panelház egyik lakásában Budapest XX. kerületében - közölte honlapján a katasztrófavédelem csütörtökön éjszaka. A Lajtha László utcai négyemeletes ház első emeletén csaptak fel a lángok - mondta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Kisdi Máté hozzátette: a tűz a konyhában keletkezett, de a lakás többi részére is átterjedt, sőt a szomszédos lakások erkélyére is. A tűzoltók ezeket a lakásokat is átvizsgálták, mivel a tüzet feltehetően robbanás előzte meg. A tüzet eloldották, a többi lakásban nem keletkezett kár, így azokat nem kellett elhagyni.