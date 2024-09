Fillérekért kapható az ősz slágergyümölcse: így készíts belőle különleges lekvárt, házi ivólevet

Attól, hogy vége a nyárnak, még lehet befőzni: most egy igazi finomságot mutatunk be.

Véget ért a nyár, azonban a befőzés szerelmeseinek most sincs oka az aggodalomra, hiszen rengeteg különleges szezonális gyümölcsnek épp most jön el a szezonja. Habár a boltok polcai és a piacok asztalai roskadoznak ilyenkor az izgalmasnál izgalmasabb gyümölcsök súlyától - a HelloVidék most ismét egy klasszikust próbált ki a konyhában.

Nincs olyan magyar, aki ne kóstolta volna már valamilyen formában a vilmoskörtét, amit sokan a legfinomabb, legaromatikusabb körteféleként tartanak számon – azonban a friss gyümölcsön, a süteményeken és a körtekompóton túl is rengeteg izgalmas felhasználási alternatíváját ismerjük.

Ha ilyen fát szeretnénk ültetni a kertünkben, jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a fa 5-8 méteres magasságúra nő meg, vízigénye nagy, éppen ezért rendszeresen locsolni kell, különösen az aszályos időszakokban, és a fényigénye is jelentős, így érdemes egy naposabb sarkot találnunk számára a kertünkben. Leginkább a mélyrétegű, agyagos vályogtalajokban érzi jól magát, így hozza a legszebb gyümölcsöket. A fiatal körtefa metszése és a vízhajtások nyáreleji eltávolítása mellett fontos mozzanat a téli lemosó permetezés és a kártevők (pl. körte levélbolha), növénybetegségek (pl. lisztharmat, monília, tűzelhalás) elleni védelem is. A fa jól tűri a téli fagyokat, azonban a virágzás alatt érzékeny a hidegre.

