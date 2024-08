Filléres recept nagyanyáink konyhájából: vajon mit tudhattak a régiek?

Pár forintból elkészíthető ez a régi klasszikus, ami már nagyanyái k kedvence volt.

Az Ormánság egyike a magyar kistájaknak, azonban sokan, ha csak a vidék nevét hallják, nehezen helyezik el a tájegységet a térképen. Aggodalomra semmi okunk: helyére rakjuk a kirakóst és eláruljuk, hol található az Ormányság, kik lakják a vidéket és mi mindent érdemes tudnunk e kistáj izgalmas történelmi múltjáról, a helyi ételekről vagy például a környékbeli látnivalókról. Máris mutatjuk, hová érdemes elkirándulnunk a családdal az Ormánságban, és hogy milyen ételeket érdemes – sőt, kötelező! – megkóstolnunk a környéken. Ha nem tudunk ellátogatni ide, akkor sem kell mindenből kimaradnunk, hiszen a helyi ételeket mi magunk is elkészíthetjük.

Ami nekünk nagyon megragadta a figyelmünket, az a kötött leves volt, ami egy igazán érdekes, házi gyúrt tésztabetéttel készített étel – gyakorlatilag az adja a különlegességét, hogy a levest tartalmassá tevő paprikás zsír a kötött tészta töltelékeként is megjelenik (édes főételként is fogyasztják az így elkészített tésztákat, túróval töltve). Az autentikus helyi sütemények között tipikusan rétesekkel, bélesekkel és különféle kelttésztákkal találkozhatunk, ezek között is gyakran kiemelik a „kőtt rétest”, ami gyakorlatilag egy kelttésztás rétes, a tölteléke bármi lehet.