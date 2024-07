Betelt a pohár a magyar benzinkutaknál: indulatosan reagáltak egy tegnap megjelent hírre

Indulatos közleményben reagált a Független Benzinkutak Szövetsége az Index tegnap megjelent cikkére. A cikk állítása szerint nem érdekli a benzinkutakat a kormány felszólítása, így tovább drágul az üzemanyag.

A szövetség közleménye szerint

"A legmesszemenőbben visszautasítjuk az Index portál hanghordozását, gyűlöletkeltő kampányát, amit a magyar tulajdonban lévő benzinkutakkal szemben megengednek maguknak!

A benzinkutak figyelmét nagyon is felkelti a kormány beleszólási szándéka: iszonyú sok pénzt vesztettek az ársapka miatt, aminek az árát velük fizettették ki. (Míg a kétes dicsőséget a kormány aratta le, egészen a teljes ellátási rendszer összeomlásáig). A kisbenzinkutak nem képesek még egy ilyen csapást elviselni – ha ismét arra akarják kényszeríteni őket, hogy veszteséggel dolgozzanak, hát nem fognak. Azon a benzinen, amit nem vesz meg, és nem ad el, legalább kevesebb vesztesége keletkezik (mert azért vannak állandó költségek is). Szóval az lehet, hogy a MOL nem törődik a kormány felhívásával, de a benzinkutak nem a kormánytól veszik az üzemanyagot, hanem a legtöbben a magyar üzemanyagpiac meghatározó szereplőjétől, a MOL-tól!

Józan ésszel nem is érthető, mit akarnak a benzinkutaktól!? A benzinkút kiskereskedő, vesz, és elad. Ha drágábban tud venni, drágábban kell eladnia is, mert tönkremegy. Ezt olyan nehéz megérteni?! A dráguló élelmiszerek miatt gyűlölnünk kellene a sarki kisboltost?!

Amúgy a MOL a mindenkori jegyzésárakat követi az árak meghatározásánál. Egy mediterrán, vagy rotterdami tőzsde pedig nem veszi figyelembe a magyar minisztérium kéréseit – ez is érthető, mi kis falat vagyunk.

És nagyon fontos tudni azt is, mit hasonlítgatunk össze és mivel. A környező országokban nem fizettetnek extra adókat a kiskereskedőkkel – itt viszont igen. A kiskereskedelmi adót éppen januártól "sikerült" a kisbenzinkutak esetében a húszszorosára (nem tévedés, 20-szorosára) emelni, ez most cc. 15,-Ft/liter. És a környező országokban nem kell EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) címen befizetni további 8,3 Ft-ot literenként. És a környező országokban nem kell az adó befizetéséhez még tranzakciós illetéket is fizetni – és még hosszan sorolhatnánk a sort, ami miatt az összehasonlítgatás legfeljebb propagandára jó, érdemi adatot nem jelent.

Kérünk mindenkit, hogy a gyűlöletkeltéssel azonnal hagyjon fel és kizárólag szakmai alapon közelítse meg a kérdést - amihez szívesen nyújtunk segítséget!!"

- zárul a közlemény.