Megbénítják Európát a járatkésések: ebben Budapestnek is nagy szerep jut

Az európai légi közlekedés kapcsán több hete járatkésésekről, -törlésekről és kellemetlenségekről szólnak a hírek. Ennek rengeteg magyar is áldozatul esett, ami nem véletlen. A Telex cikke szerint Budapest volt az európai késések egyik gócpontja.

A nyár mindig keményebb időszak a légi közlekedésben, mert ilyenkor a megszokotthoz képest repülőjáratok sokszorosa közlekedik Európában: nyaralások, rokonlátogatások, szabadságok, sportesemények halmozódnak. Egy nyugat-európai nagyváros amúgy is nagyon kihasznált légterében másfélszeres, Kelet-Európában inkább kétszeres, egy görög vagy bolgár tengerparthoz közeli területen legalább háromszoros, de olykor ötszörös a forgalom ilyenkor az év más időszakaihoz képest - írja a lap. 2024 nyarán azonban lebénult a közlekedés, állandóvá váltak a késések, igazi horrorsztorikat is lehetett az elmúlt hetekben olvasni.

A légi közlekedés minimum négyszereplős: a repülőtér, a légitársaságok, a földi kiszolgálók és a légiforgalmi irányítók (angolul air traffic control, ATC) felelnek az utasok biztonságos repüléséért, az ő hatásköreiket egészítik ki a hatósági szerepkörök. A folyamatban – jogszabályok és szerződések alapján – mindenkinek megvan a maga felelőssége. Szakemberekkel folytatott háttérbeszélgetések alapján úgy tűnik, hogy a fő probléma most az európai légi irányítás volt - írja a lap. Az is kiderült, hogy

a legkritikusabb héten éppen Budapest miatt alakult ki a legtöbb késés az európai légtérben. Nem elsősorban a le- és a felszállások, hanem az átmenő forgalom kezelése volt kritikus.

Budapest az év eleje óta nézve is a második volt ezen a szégyenlistán (az egy gépre jutó késésben ezen a listán is elsők voltunk, az abszolút második hely csak annak tulajdonítható, hogy kisebb forgalom haladt át a magyar légtéren, mint az első helyezettnél) - írják. Meglepő lehet, hogy a hazai légi irányításért felelős magyar HungaroControl milyen nagy mértékben felel az európai késésekért. A szakmában közismert, milyen kritikus a cégnél a létszámhiány: a HungaroControl szerint miközben az irányítói létszám 2019-hez képest 3,3 százalékkal, 179-ről 185 főre emelkedett csak, miközben az általuk felügyelt légtérben kezelt légi járművek száma jelenleg 25-30 százalékkal haladja meg a koronavírus előtti év azonos időszakában regisztráltat.

Az extrém növekedésben a légitársaságok jelentős kapacitásbővítései mellett nagy szerepe van az orosz–ukrán háború miatt érvényben lévő légtérzárnak is. Az amiatt erősödő forgalom néha megoldhatatlan helyzeteket teremt, egész egyszerűen előfordul, hogy a cég nem tud annyi szektort nyitni, amennyit a forgalom igényelne. Ez az érkező és az induló gépeket, de valójában elsősorban a magas légtérben átrepülő gépeket érinti. Így májusban és júniusban dobogós lett a HungaroControl az effajta késések generálásában.

A kialakult helyzet a légi közlekedési iparág összes szereplőjét komplex kihívás elé állítja. A klímaváltozás miatt egyre extrémebb és egyre gyakrabban előforduló zivatarláncok jelentős késéseket és járattörléseket okoztak egész Európában. Megerősített szolgálattal, bővített kapacitással dolgozunk a legmagasabb repülésbiztonsági szint fenntartása érdekében

- közölte a HungaroControl. Ráadásul a Covid alatt gyakorlatilag betiltották a sztrájkjogot, a dolgozók és a cégvezetés között eléggé megromlott a viszony. Sok képzett ember elment, részben nyugdíjba, részben külföldre, egy nagyobb munkaügyi per is zajlik a cégnél a lap értesülései szerint.

A légitársaságok most elég harciasak, kifejezetten szeretnék világgá kürtölni, hogy itt valamit tenni kell. A repülős cégek azt is tudják, hogy a magyar légi irányítás nagyban hozzájárul a késésekhez, és ennek próbálnak hangot is adni. Mint Radó András, a Wizz Air kommunikációs vezetője elmondta a Telexnek, évek óta jelzik, hogy baj van a légi irányítással. A helyzet természetesen rosszabb a fapados cégeknél, nem véletlenül olcsóbbak a jegyek - írják.

Készülhetünk a legrosszabbra

A Budapest Airport a jelenlegi helyzetben azt tanácsolja az utasoknak, hogy utazásuk szervezésekor a rugalmasan módosítható foglalásokat részesítsék előnyben, érkezzenek időben a repülőtérre, legalább 2,5 órával a járat indulása előtt, és folyamatosan figyeljék a légitársaságoktól kapott információkat, valamint a repülőtéren a földi kiszolgálók tájékoztatását. A kézipoggyászba minden olyan személyes dolgot, egészségügyi felszerelést, gyógyszert érdemes bepakolni, amire az utasnak szüksége van és nélkülözhetetlen egy akár többórás repülőtéri tartózkodás esetén, és át lehet vinni a biztonsági ellenőrzésen .

A késések minden légitársaság minden járatát érinthetik, és ez a tendencia akár a nyári utazási szezon végéig, vagyis szeptember 30-ig is elhúzódhat. Az eddigi tapasztalatok alapján a kora hajnali, reggeli és délelőtti járatok nagyobb biztonsággal indulnak el menetrend szerint, ezek esetében nincsenek vagy csak minimálisak a késések. Általánosságban elmondható, hogy minél több fordulót teljesít egy járat, annál nagyobb eséllyel gyűjt késést a nap végére. Az időjárás azonban mindig kiszámíthatatlan tényező, így egy nagyobb vihar vagy zivatar a reggeli járatok esetében is okozhat késést - írták.