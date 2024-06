Rendkívüli! Azonnali hatállyal menesztették a Főkert főigazgatóját

Zakar András, a Főkert főigazgatója, a Facebook-oldalán közzétett hosszú posztjában jelentette be, hogy "egy korszak véget ért".

Zakar András, a Főkert főigazgatója friss posztjában úgy fogalmazott: "Őszintén azt gondolom, mindent megtettem, hogy zöldebb és élhetőbb Budapestet hoztunk létre. Ezt már nem lehet elvenni. Eddig tartott… a folytatás mással következik."

A poszt megjelenése után Zakar András annyit közölt, hogy nem szeretne nyilatkozni. Más forrásokból a Telex úgy értesült, hogy Zakar Andrást péntek délelőtt indoklás nélkül, azonnali hatállyal bocsátották el, ami szakmai körökben nagy megrökönyödést keltett.

Zakar András nevéhez fűződik az a zöld újítás is, hogy a budapesti parkokban megszüntették a totális gyomirtószerek használatát, és a holtfákat a biodiverzitás növelése érdekében ott hagyták. Az ő kezdeményezésére alakultak ki esőkertek, és most már 15 Miyawaki-erdő is található a fővárosban.