Kemény szigor élesedett a Balatonnál: bekeményítenek, sokan nem ússzák meg a büntetést

A Balatonnál ugyan tilos kapuval vagy kerítéssel elzárni közterületről a vízbe vezető stégeket, de ezt a jogszabályt eddig senki nem érvényesítette. Most viszont a déli parton ott áll az ultimátum az illegális stégkapukon, figyelmeztetve a tulajdonosokat, hogy öt napjuk van az elbontásra, különben a hatóság teszi meg, ez viszont sokba kerülhet számukra.

Mióta új vezetője van a vízügy balatoni kirendeltségének, azóta láthatóan számos korábbi gyakorlat is megváltozott. A veszélyt jelentő, szabálytalanul elhagyott horgászkarók és illegális stégek tavalyi felszámolása után most a szabálytalan stégkapuk eltávolítása is megkezdődött – számol be róla a hirbalaton.hu

A héten dél-balatoni illegális stégkapukon megjelent felhívások szerint a tulajdonosoknak öt napjuk van az elbontásra, különben a vízügy végzi el azt a tulajdonos költségén. Ahol a bejáróstégnek nincs engedélye, azt is elbontják, ahol viszont van, ott csak a kaput kell eltávolítani.

A tó keleti részén az elmúlt hetekben sokan inkább maguk kezdték el az illegális víziállásaik elbontását, hogy elkerüljék a vízügyi hatóság költségeit. A jogszabály szerint még azoknak sincs joguk kapuval vagy kerítéssel lezárni a stégeket, akik engedéllyel létesítették azokat, ha a közterületről vezetnek a tóba.

A lap megjegyzi, hogy az új kirendeltségvezető mellett a változáshoz az is hozzájárulhatott, hogy a hatóságok korábbi tétlensége miatt sok helyen gátlástalanul jártak el, ami a nádas pusztulását is okozta a felszabdaltság és nádirtások miatt.