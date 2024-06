Lassan értelmét veszíti a rezsiemelés: már nem rég álom a nullás áramár, mire fizetnek ennyit a fogyasztók?

Az EU becslése szerint az energiatárolásnak 2030-ig még így is több mint háromszorosára kell növekednie ahhoz, hogy a célkitűzéseknek megfelelően a megújuló energiaforrások aránya 69% legyen a villamosenergia-rendszerben.

Európa legfontosabb gazdaságaiban a nagykereskedelmi árampiacon, az első öt hónapban rekord mennyiségű nulla vagy negatív áramár volt tapasztalható az alacsony kereslet időszakaiban - írta meg a Reuters.

Ez azt jelenti, hogy a termelők gyakrabban kénytelenek fizetni az áramszolgáltatásért, vagy leállítani kényszerülnek erőműveiket – mondta el a lapnak Markus Hagel, a német Trianel közműcég energetikai szakértője.

Az erős víz- és nukleáris energia termelés is hozzájárult a túltermeléshez, de Európa a napenergia jelentős bővülését is tapasztalta. Nemrég mi is írtunk arról az új magyarországi programról, amely szintén a napenergia használatát népszerűsíti. Illetve arról, hogy egyébként a magyaról is egyre szívesebben állnak át a megújuló energiaforrásra. Az Európai Unióban telepített napenergia kapacitás több mint duplájára nőtt, elérve a 263 GW-ot 2019 és 2023 között. A SolarPower Europe adatai szerint 2023-ban ez napi plusz 306 000 napelem telepítésének felelt meg.

A Trianel 800 megawatt (MW) fotovoltaikus kapacitásba fektetett be, és 2000 MW-nyi projekttervük van, de az alacsonyabb árak miatt újra kell gondolniuk, hogyan értékesítik az áramot. A napenergia azért is terjedt gyorsan, mert már nem igényelt támogatásokat, mivel a fejlesztők fix áras villamosenergia-vásárlási megállapodásokat kötöttek.

Ahogy az árak csökkennek, a fejlesztők egyre inkább visszatérnek a támogatási rendszerekhez, mondta Hagel. A negatív árak nem újak Németországban, amely Európa legnagyobb nap- és szélerőmű kapacitásával rendelkezik, de 2024-ben először már Spanyolország is tapasztalja ezeket az árakat a napenergia erős növekedése után.

A háztartások, amelyek az ukrán háború nyomán emelkedő energiaköltségekkel küzdenek, még nem élvezhetik az alacsonyabb számlákat, mivel gyakran hosszú távú szerződések kötik őket. Csak azok a fogyasztók, akik hőszivattyúba, elektromos autóba vagy tárolórendszerbe fektettek be, tudják kihasználni a negatív árakat, mondta a német helyi közművek egyesületének VKU szóvivője. Azok, akik fix áras szerződésekkel rendelkeznek, csak akkor érzik majd a negatív áramárak pozitív hatását, ha hosszú távon lecsökkentik az átlagos piaci árakat.