Hamarosan indul a napelemes pályázat új etapja: ez sokat segíthet azoknak, akik már telepítették a rendszert

étfő estig 15231 támogatási kérelem befogadásáról született döntés a modern napelemes rendszerek telepítését ösztöntő pályázaton, összesen több mint 62 milliárd forint értékben. Már biztosra vehető, hogy a kiírásban jelzettnél több családot segít a program a zöldenergia termelésében és tárolásában - jelentette be keddi Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Az év elején közzétett felhívás az ingatlanonként 5 millió forint maximális állami hozzájárulással számolva 15 160 projektet jelzett előre, a jóváhagyott kérelmek száma ezt a hétfői nappal meghaladta - írták. Az eddigi nyertes pályázatok alapján az átlagos támogatási igény 4-4,1 millió forint. A 75,8 milliárd forintos eredeti keretösszegből így több mint 18 ezer családtól vállalhatja át az állam a napelem és energiatároló beszerzési és felszerelési költségeinek kétharmadát - ismertette az EM.

A Napenergia Plusz Programban februárban születtek meg az első támogatói döntések, május végén pedig a kifizetések is megindultak. A benyújtott, de mostanáig el nem bírált kérelmekben további, közel 10 milliárd forint igény érkezett már be, ezek feldolgozása folyamatosan zajlik. A minisztérium azt is kilátásba helyezte, hogy

várhatóan még idén elérhetővé válik a folytatás, amelyben tíz évnél régebben üzembe helyezett napelemes rendszerek mellé vásárolhatnak támogatással korszerű energiatárolót a háztartások.

A bejegyzésben felhívták a figyelmet arra is, hogy a kormány a jelenleg futó programokban összesen 200 milliárd forinttal segíti a családokat és vállalkozásokat a termelésében és tárolásában. A vállalatoknak szóló pályázat 62 milliárdos keretösszegéből a nyertesek 2026 tavaszára hússzorosára, 400 megawatt fölé növelhetik a hazai ipari energiatárolói kapacitást. Hangsúlyozták: a zöldenergia előállítása és tárolása erősíti Magyarország energiaszuverenitását és ellátásbiztonságát, a családok és vállalatok önellátási képességét, csökkenti a tisztán megtermelt áramot helyben felhasználók rezsiterheit.