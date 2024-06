Észre sem vesszük és százezreket költünk filmekre: ezzel a trükkel rengeteget spórolhatunk

Ismét elszálltak az árak és az elmúlt időszakban szinte minden drágult és az irdatlan mennyiségű számla halomban olykor kibogozni is nehéz, mire mentek el a tetemes összegek. Az egyik legalattomosabb költségtípus a digitális rezsi, hiszen például a streaming szolgáltatások sokszor észrevétlenül, súlyos tízezreket húznak ki a zsebünkből. A Pénzcentrum utánajárt, hogy milyen előfizetésekre költjük el a legnagyobb összegeket, illetve, hogy a streaming ágazat változásaira reagálva, működhet-e a legújabb spórolós trükk.

Számtalan változáson ment keresztül az elmúlt években a streaming ágazat, amelyből a legtöbb felhasználó csak a névváltoztatásokat vagy esetleg filmek eltűnését vagy éppen feltűnését tapasztalta a kínálatban. Casey Bloys, a MAX vezérigazgatója szerint a streaming szolgáltatók számára fordulópontot jelentett a 2022-es Netflixes krach. Ezután különböző megoldási lehetőségek születtek évről évre a streaming üzletág túléléséhez – írja a Telex.

A speciális csomagajánlatok, reklámok mellett legnagyobbat mégis sokáig a saját gyártású filmekkel, illetve a jó áron vásárolt népszerű tartalmakkal kaszáltak, hiszen az egyedileg kínált műsorok új előfizetőket vonzottak és fenntartották a régiek érdeklődését is. Mostanra azonban a vezérigazgató úgy gondolja, hogy már nem érdemes hatalmas összegeket költeni a sorozatok és filmek féktelen gyártására.

Az egykori televíziós szerződések után, szokatlannak tűnhet, hogy ezeket az előfizetéseket bármikor lemondhatjuk, majd ismét aktiválhatjuk mindenféle nehézség, komolyabb ügyintézés nélkül. Bloys ezt tartja üzletileg a streaming-modell legnagyobb kihívásának, hiszen az egyszerű lemondási feltételekkel kihívás megtartani a felhasználókat.



Ha figyelembe vesszük az azonnali lemondás lehetőségét, a megjelenések gyakoriságát például egy sorozat epizódjainál, illetve, hogy sok tartalom elérhető már több felületen is, akkor komoly összegeket spórolhatunk meg könnyedén minden hónapban egy gyors újratervezéssel. De vajon mennyi pénz megy el pontosan a filmezésre? Megérheti gyorsan „ledarálni” a top sorozatokat hétvégén, majd a következő hónapban egy másik szolgáltató filmjeit nézni?

Mennyit költünk streamingre?

A digitális rezsink egy jelentős szeletét teszik ki a streaming előfizetések. Az előfizetésünk hónapról, hónapra megújul és a pénz ismét eltűnik a számlánkról. Fontos, hogy legalább negyedévente nézzük át digitális költéseinket, hogy mérlegelni tudjuk, minden platformra szükségünk van-e, amiért fizetünk. Lássuk, melyik streaming szolgáltatásokra költjük a legtöbbet!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által közölt, az online médiatér hazai közönségét vizsgáló legfrissebb adatok szerint Magyarországon, a leglátogatottabb streaming platform továbbra is a Netflix. Második helyen szerepel az egykori HBO Max, már csak MAX néven, majd a Disney+ és a SkyShowtime kapott még helyet a legnépszerűbb felületek listáján.

A kutatás kitér arra is, hogy mennyi időt töltenek a hazai felhasználók az említett felületeken. A számok ebben az esetben sem okoznak nagy meglepetést, hiszen az eltöltött időt vizsgálva is a Netflix a befutó, a sorrend nem változott.

A legismertebb streaming platform, a Netflix jelenleg két díjcsomagban elérhető: egy havi 2490 és egy 4490 forintos előfizetés közül választhatunk. A fő különbség a két csomag között, hogy a drágább verzióval lehetőségünk van HD minőségben is nézni kedvenc filmjeinket. A szolgáltatást elérhetjük telefonon, tableten és tv-n keresztül is a Netflix applikációval. A felület játékfilmeket, dokumentumfilmeket, sorozatokat, animéket és díjnyertes, saját gyártású tartalmakat is kínál felhasználóinak.

A megújult MAX még több opciót ajánl, amiből válogathatunk leendő előfizetőként. A lehetőségeket akkor is érdemes átnéznünk, ha már régóta használjuk a felületet, hiszen előfordulhat, hogy egy sokkal kedvezőbb, testreszabottabb lehetőséget találunk. Az alap, standard előfizetés havi 2790 forintba kerül. Ezért az összegért egyszerre két eszközön streamelhetünk és 30 letöltés áll rendelkezésünkre, ha offline módban szeretnénk filmezni. A drágább, prémium csomaggal már négy eszközt használhatunk párhuzamosan és 100 letöltésből gazdálkodhatunk 3890 forintos havi költségért. Újdonság, hogy 1200 forintért havonta Sport kiegészítőt is vásárolhatunk, így például a 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok legjobb pillanatait is nyomon követhetjük.

A népszerű Marvel, Disney, Pixar és a Star Wars univerzum tartalmai mellett, a látványos National Geographic műsorokat is elérhetjük a Disney+ előfizetőjeként. A streaming felületet havi 3090 forintos vagy évi 30900 forintos áron aktiválhatjuk. A SkyShowtime valamivel kedvezőbb áron kettő csomagot kínál. Az olcsóbb előfizetéssel egyszerre egy eszközön nézhetjük a filmeket, reklámokkal 1999 forintért. Ha hajlandóak vagyunk közel 800 forinttal többet fizetni, akkor viszont 2799 forintért már két eszközön élvezhetjük, reklámok nélkül a műsorokat és harmincat le is tölthetünk.

Az eddigieknél jóval olcsóbban érhetjük el a kevésbé ismert Prime Videon a hétvégi filmeket. A 7 napos ingyenes próbaidőszak után havi 899 forintért kapjuk meg a teljes választékot, amely leginkább népszerű filmeket és sorozatokat kínál. Az Apple TV szolgáltatását leginkább azok ismerik, akik vásároltak már Apple terméket. A márka a vásárlóknak 3 hónapos ingyenes próbaidőszakot ajánl fel, majd 2790 forintos áron folytatható az előfizetés. Apple termék vásárlása nélkül a próbaidőszak egy hét és ezután aktiválhatjuk a havidíjas szolgáltatást.

Ha csak a legnépszerűbb streaming szolgáltatókra (Netflix, MAX, Disney+, Skyshowtime) fizetünk elő és az alapcsomagokat választjuk, az havonta 10369 forint. Amennyiben szeretnénk a jobb képminőséget, a több letöltési lehetőséget vagy például a MAX speciális sport csomagját is, akkor a premium streamingekért havonta már 15469 forintot fogunk a filmezésre költeni. Ha minden platformra előfizetünk, de csak az alapszolgáltatásokra, akkor összesen 14058 forinttal csökken a büdzsénk, a prémium opciókat választva pedig 19158 forintba fog kerülni havonta a digitális rezsink, streaming kategóriája.

A teljes évre vetítve ez a költség 168 696 forint vagy prémiumokkal 229 896 forint.

Hogyan filmezhetünk egész évben 30 ezer forintért?

Egy gyors számítással azonnal kiderül, hogy megéri-e előre megterveznünk, hogy mit nézzünk és hónapról, hónapra más szolgáltató tartalmaira előfizetni. Például a népszerű Bridgerton sorozat rajongójaként, előfizethettünk június hónapra a Netflix platformján. Június elejével újranézhettük a régi részeket, majd egyenesen folytathatjuk a történetet a május 16-án és június 13-án bemutatkozó harmadik évaddal. Ezután júliusban aktiválhatjuk a MAX előfizetésünket, hogy megnézzük a Sárkányok háza új évadát, ami június 17-től elérhető.

Ezzel a tendenciával mondjuk, ha év elején kíváncsiak voltunk az Oscar-díjas Oppenheimer filmre, akkor előfizettünk egy hónapot Apple TV-re és megnéztünk a következő egy hónapban még néhány klasszikust, illetve népszerű tartalmakat az elmúlt évekből, mint a Dűne vagy a Ryan közlegény megmentése. Ha a téli hónapokat ezután mesékkel vagy science fiction filmekkel akartuk fűszerezni, akkor egy hónap Disney+ következett. A Bridgertonok és a sárkányok után berobbanthatjuk a vakációt a Prime Video sokszínű gyerekeknek szóló kínálatával, majd az őszi időszakra átkapcsolhatunk a SkyShowtime bűnügyi tartalmaira. A példánkból kiindulva és az alapján kalkulálva a díjcsomagokat, az éves streaming költésünk az alábbi módon alakulhat:

Ezzel a módszerrel összesen, a 12 hónap alatt, az alap szolgáltatásokat választva, 28116 forintot kell kifizetnünk. De még a premium csomagokkal sem éri el a 40000 forintot a költség: egészen pontosan egy év alatt, az extrákkal 35916 forintot vonnak le a számlánkról a streamelt filmekért. Összegezve, egyértelműnek tűnik, hogy rengeteg plusz pénz maradhat a zsebünkben, ha nem fizetünk minden hónapban az összes szolgáltatónak akkor is, ha éppen nem használjuk a felületet. Az éves 160 000 és 230 000 közötti költés helyett, az alig 30-40 ezres előfizetési díj tényleg sokkal kedvezőbbnek tűnik. Nagy előny még, hogy így töredék összegért sem kell lemondanunk egyik platform népszerű műsorairól sem, miközben a malacpersely is épségben maradhat decemberben.