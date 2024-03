Pofátlanság, amit a látássérült magyarokkal művelnek: méregdrága az életük, semmire sem elég az ellátás

Magyarországon nagyjából 80 ezer látássérült ember él, egy jó részük teljes vakságban. Az ő életük nem csak a mindennapi, másoknak egyszerű tevékenységekkel való megküzdés miatt nehéz, hanem lényegesen költségesebb is. A számukra készült egyszerű használati eszközök olykor tízszer annyiba kerülnek, mint a hagyományosak. Hogy mennyi pénzből kell megélniük, illetve milyen állami támogatásokra számíthatnak, annak járt utána ezen a héten a CashTag, a Pénzcentrum vlogja.

Ha Magyarországon vak vagy, nem árt, ha van egy vaskos bakszámlád mellé, de ez a legtöbbjükről nem mondható el. Akinek nincs munkahelye, nem tud dolgozni, vagy idős, annak hihetetlenül kevés pénzből, nagyjából 100 ezer forintból kell megélnie.

Hazánkban nagyjából 80 ezer látássérült ember él, nekik körülbelül 10%-át teszik ki a teljesen vakok aránya, többségük rendelkezik valamilyen mértékű funkcionális látással. Az ő életük nem csak nehezebb és bonyolultabb, de drágább is. Hogy pontosan miért és mennyivel, annak járt utána a CashTag, a Pénzcentrum vlogjának legfrissebb része.

Egy látássérült embernek az önálló élethez segédeszközökre vagy segítségre van szüksége, rengeteg olyan típusú drága eszközre, melyekre egy ép látásúnak nincs. Gondoljunk csak az olyan egyszerű tevékenységekre, mint a főzés, amihez ki szeretnénk mérni az alapanyagokat. Egy egyszerű konyhai mérleg bolti ára, 5-6 ezer forint körül van, ám egy beszélő mérleg, mely a látássérült emberek számára elengedhetetlen a konyhában, annak az ára 50-60 ezer forint. Az összes beszélő eszköz, a lázmérő vagy a vérnyomásmérő is sokszorosába kerül a látó embereknek készültekhez képest.

Sőt, az olyan alapvető eszközök is, mint a fehér bot, jelenleg 22 ezer forintba kerül, és tudni kell, hogy legalább évente újat kell beszerezni, hiszen masszívak ugyan, de hamar tönkre mennek. Receptre nem lehet őket felírni, ellenben igényelhető támogatás a megvásárlásukhoz 75 százalékban a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől.

Támogatások

Akinél gyermek-, vagy nagyon fiatal korban történik a látásvesztés, akkor fogyatékossági támogatásban mi is részesülhetünk. Korábban volt a vakok személyi járadéka, de az megszűnt, ma már csak nagyon kevesen kapják. A rokkantsági ellátás munkaviszonyhoz kötött, akkor kapható, ha a sérült személynek volt már ezer napnyi folyamatos munkaviszonya – ennek összege függ a jövedelemtől, valamint attól, hogy az illető a komplex minősítésben melyik kategóriába sorolják be a látássérültet A-tól E-ig.

- mondta el a CashTagnek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke, Dr. Nagyné Berke Mónika, majd hozzátette:

A fogyatékossági ellátásnak két összege van: az alacsonyabb összeg 30 ezer forint, a magasabb pedig 40 ezer forint felett van kicsivel.

Emellett ma még nagyon ritka, hogy egy gyengénlátót vagy vakot napi 8 órában foglalkoztatnak, annak ellenére, hogy munka, elvégzendő feladat akad bőven, de ma még leginkább 6 órában dolgozhatnak csak.

Szemléletformálás

A szervezet nem titkolt célja a szemléletformálás, ennek érdekében iskolákba, munkahelyekre, közösségi rendezvényekre is járnak különböző programokkal, hogy meg tudják szólítani a társadalmat, azon belül is a munkáltatókat, és be tudják mutatni, hogy egy gyengénlátó vagy vak ember speciális beszélő programok segítségével ugyanolyan hatékonyan tudja használni akár a Word-öt, akár az Excelt, és ugyanolyan hatékony munkaerő tud lenni, mint a látók.

Távszem A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2018. január 1.-én megkezdte a látássérült embereket segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítását, melynek célja, hogy a vak és gyengénlátó emberek akadálymentesen használható mobileszközök segítségével az ország minden pontján azonos eséllyel jussanak magas színvonalú internet alapú segítő szolgáltatáshoz. A harisnyám fekete, de vajon szivecskés-e, vagy pöttyös? Milyen színű nyakkendő illik egy halványkék inghez? Mikor jár le a felvágott? Mit mutat a villanyóra? Mit írnak a postai értesítőn? Csupa mindennapos kérdés egy háztartásban, amire az, akinek nincs baj a látásával, gond nélkül tudja a választ. Aki viszont vak vagy gyengénlátó, annak komoly nehézséget, netán kínos szituációt is okozhat akár csak egy is közülük. Egy két látássérült emberből álló háztartásban naponta számtalan olyan információra van szükség, aminek megszerzésére az érintettek még a legmodernebb segédeszközök használatával is csak korlátozottan képese. A Távszem alkalmazás egy okostelefon vagy táblagép segítségével kapcsolja össze a vak vagy gyengénlátó felhasználót az ép látású operátorral, aki a távolból, a látássérült személy okos eszközének kamerája segítségével lát majd helyette és szóbeli kommunikációval segíti a számára szükséges információk megszerzését. Azaz megmondja, milyen színű és mintájú a harisnya vagy a nyakkendő, felolvassa a postai értesítőt vagy az élelmiszer nevét, összetevőit és lejárati dátumát

"Fontos lenne, hogy társadalmi szinten nyissunk egymás felé: ha jobban megismerjük egymást épek és gyengénlátók, onnantól lehetne komoly változásokat elérni globálisan. Amíg elmegyünk egymás mellett, és nem tudunk, csak gondolunk egymásról valamit, ami adott esetben távol áll az igazságtól, addig van még min dolgozni bőven" – hívta fel a figyelmet a CashTagnek nyilatkozó Helle Maximilian, látássérült hangoskönyv-szerkesztő és zenész.