Komoly fordulat az időjárásban: kevesen készültek arra, ami ránk vár

A szikrázó napsütés helyett inkább felhős és néhol esős időjárásra kell számítani szerdán a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint.

Egyre enyhébb lesz az időjárás hazánkban, bár a nap sajnos csak ritkán süt majd ki - derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

A tél már csak Európa északi részén van jelen

Az Ibériai-félsziget fölött anticiklon helyezkedik el, amelyet kifejezetten enyhe levegő tölt ki, Spanyolországban és Portugáliában a legtöbb helyen 20 foknál magasabbra emelkedik a hőmérséklet. Hideg, téli idő csak Európa északi és keleti országaiban van, ott sok helyen napközben is fagy, emellett egy széteső okklúziós frontból havazás is előfordul. Hullámzó frontrendszer érte el a Brit-szigetek térségét, ahonnan kisebb esőt, záport is jelentenek.

A Kárpát-medencében is folytatódik az átlagosnál jóval enyhébb idő, szerdán egy újabb legyengült front érkezik térségünkbe, de inkább csak felhősödést okoz.

Ilyen idő várható hazánkban szerda éjfélig

Nagyrészt gomolyfelhős idő várható, egy széteső front felhőzete is átvonul felettünk, de emellett legalább néhány órára kisüt a nap. Az északnyugati szél napközben több helyen is megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 9 és 15 fok között várható.