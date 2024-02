Budai luxusvilla vagy egy óriási kastély: elképesztő otthonok közül válogathat a magyar lottómilliárdos

Mind az ötös, mind a hatos lottón többmilliárdos összeget jelent a főnyeremény, ebből a pénzből pedig a legdrágább lakóingatlanokat is célba veheti a szerencsés nyertes. Sőt, a nyertes akár megvásárolhatja Balatonmáriafürdő, Felsőörs és Tiszafüred összes eladó lakóingatlanát.

Kimagasló összeget lehet nyerni az ötös és hatos lottón is ezen a héten. Amennyiben egy telitalálatos lesz, akkor az ötös lottón 5,88 milliárd forinttal, a hatoson 1,78 milliárddal számolhat a nyertes. Előbbi összegből jelentősebb ingatlanvagyont lehet összeállítani, ám az utóbbi összegből is lehet kivételes ingatlant vásárolni - derült ki az ingatlan.com összeállításából.

Mire elég az ötös lottó főnyereménye?

A mostani lakóingatlan kínálat legdrágább darabja egy Szombathely mellett található, több mint 6 hektáros telken megépült négyszintes palota, amely 41 szobával rendelkezik.

Ez az ingatlan azonban 30 millió euróért, 11,64 milliárd forintért szerepel a kínálatban, így nem fér bele az ötös lottón megnyerhető keretbe. A második legdrágább ingatlanra viszont elég ez az összeg:

a Pest vármegyei Acsán egy majdnem 60 ezer négyzetméteres birtokon lévő, 1910-ben épült, 2012-ben felújított 15 szobás kastély ára ugyanis 5,12 milliárd forint.

Szintén valamivel 5 milliárd forint feletti áron kínálják eladásra a Komárom-Esztergom vármegyei Mocsán azt a kastélyt, amely több mint 1800 négyzetméter alapterületű és 33 szobás. Emellett őspark és tó is tartozik az ingatlanhoz. Az ötös lottó főnyereményéből a budapesti lakóingatlan-kínálat egyik legdrágább szereplőjét is meg lehet vásárolni: a XII. kerületi Orbánhegyen épült 700 négyzetméter alapterületű luxusvilláról van szó, amely egyebek mellett mozival, látványmedencével is fel van szerelve.

A majdnem 6 milliárdos nyereményből már megvehető egy-egy település összes eladó lakása és háza. A legtöbb eladó ingatlant Komló vagy Dombóvár teljes kínálata biztosítja, ahol 235, illetve 158 lakás jön ki a lottóötösből. Az 5,9 milliárdos főnyeremény elegendő lehet egy 30 lakásos szegedi társasház lakásfejlesztési megvásárlására is, amely 3,3 milliárd forintba kerül, így még bő 2,5 milliárd meg is marad.

Az ingatlan.com összeállítása szerint a lottóötös nyertese megvásárolhatja Balatonmáriafürdő, Felsőörs és Tiszafüred összes eladó lakóingatlanát. A fővárosi agglomerációban pedig Pilis, Remeteszőlős, Sződliget vagy Zsámbék valamennyi eladó otthona is kijön a közel 6 milliárd forintos összegből.

A hatos lottó főnyereménye is különleges lehetőségeket tartogat

Bár a hatos lottón az ötöshöz képest jóval kisebb összeget lehet nyerni, de az 1,78 milliárd forintból azért számos különleges ingatlan megvásárolható. Balatonlellén például egy 20 méteres saját partszakasszal rendelkező 600 négyzetméteres luxusvilla 1,6 milliárd forintba kerül.

A főváros III. kerületében a Duna-parton egy 1200 négyzetméteres családi házat 1,79 milliárd forintért hirdetnek.

Tartozik hozzá úszómedence, teniszpálya, hajótároló és privát hajókikötőt is. A fővárosban a hatos lottó főnyereményéből közel 100 darab budapesti luxusingatlanból lehet válogatni. Többek között egy 2 ezer négyzetméteres telken lévő 400 négyzetméteres XII. kerületi ház vagy egy 1000 négyzetméteres 8 szobás II. kerületi villa is megvásárolható, amelyhez egy közel 1100 négyzetméteres telek is tartozik.

