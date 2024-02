Máris vége a télnek? Itt az időjósok friss előrejelzése, mikor jön a tavasz

Tavaszias, kissé szeles lesz február első hétvégéjének időjárása. Vasárnapra megszűnnek az éjszaka fagyok és a legmelegebb órákban akár 15 Celsius-fok is lehet - derül ki az HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből. Az időjárás fordulathoz érkezett, a következő hetekben már nem jeleztek előre fagyokat az időjósok és a maximum hőmérsékletek is 10 fok felett alakulnak.

Ma (kora) délutánig a kb. Mosonmagyaróvár-Baja vonalában, illetve a főváros tágabb környezetében a legerősebb széllökések rövid ideg 65 km/h körül alakulhatnak. Hegyvidéken efeletti széllökésre is van esély. Vasárnap késő délelőttől kora délutánig síkvidéken a Dunántúl északkeleti felében, illetve Pest megyében átmenetileg egy-egy 70 km/h körüli széllökés is előfordulhat. Északnyugaton egy-egy 70 km/h feletti széllökés sem zárható ki - írták.

A Dunántúlon, az Északi-középhegység keleti felében és az Észak-Alföld térségében napközben többnyire kevésbé felhős idő lehet a jellemző, sok napsütéssel, míg másutt több lehet a felhő, és változóan felhős ég lesz a jellemző. Délutántól mindenütt megnövekszik a felhőzet, éjjel már közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de elsősorban délnyugaton, valamint keleten továbbra is lehetnek kevésbé felhős körzetek.

Vasárnap a felhőátvonulások mellett az ország északi felében több, délen kevesebb lesz a felhő. Estétől azonban mindenütt megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék ma nem valószínű, éjjel és holnap napközben helyenként gyenge eső, zápor előfordulhat, vasárnap estétől északon már összefüggőbbé válik a csapadékzóna. Az északnyugati szél az északnyugat-délkeleti szélcsatornában végig erős marad, időszakosan viharos lökések is kísérhetik az Észak-Dunántúlon, valamint a Dunakanyar térségében. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, de a kevésbé szeles, illetve kevésbé felhős délnyugati és északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet, arrafelé gyenge fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 9 és 16 fok között változik.

Hétfőn erősen felhős lesz az ég, majd napközben délnyugat felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, egyre inkább az északkeleti országrészben. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megerősödik, időnként viharossá fokozódik. A délnyugati területeken lehet gyengébb a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9, 16 fok között várható.

Az Időkép azt írja, hétvégétől kezdődik a kora tavasz.