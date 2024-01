Kész, vége: bedőlt egy hazai napelemes cég, rengeteg pályázó kerülhet nehéz helyzetbe

Nagyon nagy bajban lehet több száz pályázó ügyfél, mert közeleg a megvalósítási határidő.

Nagyon nehéz likviditási helyzetbe került a Traditional Solutions Kft. napelemes kivitelező cég az előző uniós lakossági napelemes pályázat lassú kifizetése miatt, és ezt jelzi, hogy az elmúlt napokban nagyon furcsa üzenetet küldtek az ügyintézők az ügyfeleknek, majd a rákövetkező napoktól a cég kvázi elérhetetlenné vált - erről ír a hvg.

A bedőlés azért is kifejezetten nagy baj, mert 330 nyertes ügyfelük volt az RRF-es lakossági napelemes és energiahatékonyságos pályázaton, 68 nyerteshez ki is szállították már a napelemeket. A cég egyik vezetője a lapnak azt mondta: próbálják végrehajtani a vállalásaikat, de nehéz a helyzetük, és a pályázatot lebonyolító ÉMI Nonprofit Kft.-vel is próbálnak egyeztetni.

A cég ügyfelei egy Facebook-csoportban arról írnak, hogy nem csak a nevezett céggel, de egy másikkal is gondok lehetnek. A baj az, hogy vészesen közeleg a megvalósíthatósági határidő - áprilisban lesz ez esedékes - és nyertes napelempályázatban a szabályok szerint nem lehet kivitelezőt váltani.