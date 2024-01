Ezt nehéz kimagyarázni: jóval olcsóbbak a magyarok kedvencei a horvát, román Ikeában

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újra és újra felkapja az internet népe, hogy bizonyos termékek jóval olcsóbbak egyes külföldi IKEA áruházakban, mint Magyarországon. Ez pedig nem egyszer nagy port is kavart, holott a fenti állítás nem feltétlenül igaz. A Pénzcentrum most megvizsgálta, hogy 5, hazánkban is népszerű termék mennyibe is kerül 5. általunk kiválasztott üzletben. Bár a svéd és osztrák IKEA-ban nem, de a románoknál és a horvátoknál szinte már minden olcsóbb, mint itthon.

Az interneten újra és újra végig söpör egy felháborodási hullám, amiben azt állítják, hogy egyes IKEA-termékek olcsóbban nyugaton, mint itthon. Legutoljára augusztusan nézte meg a Pénzcentrum, hogy mennyire állja meg ez a számítás az igazát. Ekkor azt néztük meg, hogy a svéd IKEA-ban vajon olcsóbbak-e egyes termékek, mint most, miután Németországban akár 20 százalékos árkülönbségeket is lehetett fel. A vizsgált termékek esetében viszont látható volt, hogy az árak között csak minimális eltérés volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jelenlegi cikkünkben viszont annak szerettünk volna utánajárni, hogy még mindig igaz-e az állítás, miszerint nyugaton minden olcsóbb. Most 5 ország IKEA-jának azárait hasonlítottuk össze 5, Magyarországon is népszerű termék ára alapján. Az árak összehasonlításához a magyar, az osztrák, a svéd, a horvát és a román IKEA árait vizsgáltuk meg. Az osztrák és a svéd áruházakban jóval magasabb vagy közel ugyanakkora árakon árulták a termékeket, mint hazánkban, azonban érdemes ezen a ponton megjegyezni, hogy Ausztriában novemberben 4,9 százalék volt az infláció, Svédországban 3,3, míg hazánkban 7,7 százalék, amivel a csehek után nálunk volt a legmagasabb ez a szám az Eurostat adatai alapján. Magyarországon a három személyes, bézs színű Ektorp kanapé 179 900 forintba kerül, míg az osztrákoknál ez a termék már 699 euróba, azaz jelenlegi árfolyamon számolva 265000 forintba kerül. Ezzel pedig nyugati szomszédunknál a legdrágább ez, sőt alapvetően majdnem az összes általunk vizsgált termék itt kerül a legtöbbe. A Billy könyvespolc átszámítva Ausztriában 26500 forintba kerül, Magyarországon pedig 22990 forintba, míg ugyanez a fehér könyvespolcrendszer a svédeknél mindössze 20210 forintba fáj. EZ IS ÉRDEKELHET Veszélyes terméket hív vissza az IKEA: nehogy használd, megrázhat az áram Az IKEA arra kéri minden olyan vásárlóját, aki a sötétszürke ÅSKSTORM 40 W-os USB-töltővel rendelkezik (cikkszám: 50461193), hogy vigye vissza a terméket. A Billy könyvespolcnál maradva ez a termék Magyarországon a második legdrágább a vizsgált országok közül, míg a svédeknek kell a legkevesebbet fizetniük. A harmadik helyre került ezzel Horvátország, ahol átszámolva 22590 forintba kerül a polcrendszer, míg Romániában éppen csak olcsóbb, mint nálunk. Itt 22780 forintot kell a termékért fizetni. Az Ektorp kanapéra visszakanyarodva a legjobban a románok jártak, itt ugyanis az IKEA egyik legnépszerűbb termékét mindössze 144 670 forintért vehetjük meg, míg ugyanez Horvátországban már átszámolva 176 050 forintba kerül. A Nissafors zsúrkocsi is Romániában a legolcsóbb, itt 10 600 forintért vehetjük meg, míg a svédeknél ennek majdnem a duplájába, 20 210 forintba kerül ugyanez a termék, amit itthon 14990 forintért vehetünk meg. A zsúrkocsit Ausztriában 15 160 forintért árulják, míg Horvátországban átszámolva 15 040 forintért. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A legolcsóbb az áruházban kapható TV állvány, a Lack fantázianévre hallgató termék itthon 6490 forintba kerül, amivel a középmezőnyben végeztek a magyar árak. Ausztriában ez a TV állvány 7580 forintba, Svédországban 6710 forintba kerül. Ezzel pedig itt lett a legdrágább, ugyanis a horvátoknál és a románoknál drasztikusan olcsóbb ez a termék: 4920 és 4500 forintért vehetjük meg ugyanis. Érdekesség egyébként, hogy ennyibe ez a termék Magyarországon ez a termék a decemberi gyűjtésünk idején még 4990 forintba került, azaz 1 hónappal ezelőtt 1500 forinttal olcsóbban tudták megvenni a magyarok. Az utolsó vizsgált bútordarabunk a magyarok egyik kedvence, a zöld Strandmon fülesfotel. Ez jelenleg hazánkban 109 900 forintba kerül, míg Svédországban 101 050 forint értékű koronát kérnek érte. A legolcsóbban a horvátoknál tudjuk beszerezni, itt 100 500 forintot kérnek el érte, míg Ausztriában 113 370 forintot. Ezzel pedig Romániában lett a legdrágább a fotel, itt 114 200 forintba kerül átszámolva.

Címlapkép: Getty Images

