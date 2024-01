Itt vesznek házat, lakást 2024-ben az élelmes magyarok: mégis, mit tudhatnak?

A tavalyi év jelentős lassulást hozott a hazai lakáspiacon, de az előttünk álló évre nézve több szempontból is vannak óvatos optimizmusra utaló jelek. A Portfolio által megkérdezett ingatlanszakértők abban mind egyetértenek, hogy az olyan lakások kerülhetnek a vevők célkeresztjébe, amelyre fel lehet venni a CSOK Pluszt vagy falusi CSOK-ot.

A megbízható beruházó által épített kis lakásszámú, átadáshoz közeli projektek, drágább (de nem a legdrágább!) környékeken lehetnek keresettek, valamint a Balaton környékén a nem közvetlen vízparti, így olcsóbb, de nyaralásra is alkalmas települések jó állapotú kisebb házai - mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője, hozzátéve: Emellett az 1-1,5 szobás panelprogramos panelek jó közlekedéssel, akárcsak a CSOK Pluszra és Falusi CSOK-ra egyaránt jogosult agglomerációs települések iránt is nagyobb lehet az érdeklődés. Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője szerint ugyancsak a CSOK Plusznak köszönhetően a fővárosban és megyeszékhelyeken elhelyezkedő jó minőségű lakások, valamint a Falusi CSOK-nak köszönhetően a jó közlekedéssel rendelkező, nagyvároshoz közeli településeken a modern családi házak lehetnek az átlagnál keresettebbek 2024-ben.

A szakértők várakozása szerint 2024-ben tovább folytatódhat a lakásépítési lejtmenet, éves szinten idén mintegy 15 ezer lakást adhatnak át - írja a lap. Az építkezések átfutási ideje miatt még 2025 is gyenge év lehet, amikorra a becslések szerint 17-18 ezerre emelkedhet az átadott új lakások száma. Az építőipar 2024-ben szintén gyengén teljesíthet, ugyanakkor az alapanyagárak növekedése lelassult és a munkaerő is sokkal könnyebben elérhető most, mint néhány évvel ezelőtt, ami erősítheti a lakásépítési és felújítási kedvet.

Az idei év még várhatóan nem a lakásbefektetések éve lesz, de 2023-hoz képest jöhet némi élénkülés. Az infláció és az állampapírhozamok csökkenésével, valamint a lakásárak és a reálbérek enyhe növekedésével együtt kis mértékben növekedésnek indulhat a befektetési célú lakásvásárlások száma is, de a piacot még nem ez, sokkal inkább a CSOK Plusz fogja mozgatni, ami a várakozások szerint 11-12 ezerrel növelheti az éves tranzakciószámot - írták.