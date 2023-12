Kilakoltatják az angyalföldi gyilkos édesanyját: fia súlyos milliókat kaphat a börtönben

Kilakoltatják az angyalföldi gyilkos édesanyját, mivel T. Róbert több tízmillió forinttal tartozik magánembereknek. A hitelezők végrehajtás útján szeretnék visszakapni pénzüket, és mivel a gyilkos börtönben ül, így csak az ingatlan elárverezése jöhet szóba. Mint kiderült, a lakás csak 1/3 arányban van az édesanyja nevén, így ha az elkel, a börtönben ülő gyilkosnak legalább 25 millió forintot utalhatnak.

Nem sokáig maradhat fiával közös lakásában az anygalföldi gyilkos édesanyja - ismert, T. Róbert még júliusban ölte meg barátnőjét egy XIII. kerületi lakásban, vélhetően azért, mert a nő szakítani akart vele. A férfi ezután menekülőre fogta: a gyilkos eszközt a Dunába dobta, és napokra elrejtőzött egy elhagyott épületben a Római parton, itt fogták el végül a rendőrök.

Most a Blikk arról ír, hogy a börtönben ülő férfi több embernek is súlyos milliókkal tartozik, a legnagyobb összeg, amit egy magánszemélytől kapott kölcsön, 23,9 millió forint, de két másik hitelezőjének is tartozik 3-3 millió forinttal. 1,5 millió forintos elmaradásban volt a közös költséggel és 76 ezres távhőadósság is volt a lakáson. A gyilkos hitelezői végrehajtás útján követelték a pénzüket, ez nem megy máshogyan, csak úgy, ha elárverezik a lakását. A lap szerint az árverés január 8-ig tart, a férfi édesanyja addig maradhat a lakásban: 63 814 500 forint a jelenlegi legjobb ajánlat, az ingatlan becsértéke egyébként 70 090 500 forint.

Az idős nő 1/3 arányban tulajdonosa a 87 négyzetméteres, két szobás, II. kerületi ingatlannak, a 2/3 része a fia nevén van. Ha a mostani legamagasabb áron kel el a lakás, a hitelezők kifizetése után kb. 38 millió forint maradhat, ebből 12,6 millió lehet az asszonyé, 25,2 millió forint T. Róbert bankszámlájára kerül. Hiszen ha az elárverezett ingatlan árából marad pénz, az a tulajdonost illeti, úgy is, hogy börtönben ül.