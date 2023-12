Megrázó felvétel: férfiak kergetik a sötét utcán az adácsi betlehemből eltűnt pónit

Már megkerült az adácsi betlehemből eltűnt póniló, akinek december 18-án este veszett nyoma. Két faluval távolabb találták meg, majd a rendőrök lefoglalták, ma már ismét a betlehemben van a nagy izgalmak után. Most került viszont nyilvánosságra egy felvétel, melyen két férfi éjjel a pónit kergeti az utcán.

Ellopták az adácsi karácsonyi betlehemből a pónilovat – számolt be a Heves megyei település polgármestere közösségi oldalán. Előkerült egy felvétel is, amin ketten kergetik az állatot sötétedés után, derül ki az RTL riportjából. A polgármester szerint egy fekete autóval is üldözték több településen át.

Az állatot a közeli Jászárokszálláson találták meg. Most már újra a község művelődési házánál várja a látogatókat.