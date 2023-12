Jöhet az új előírás: végleg betiltanák ezeket a kazánokat, méregdrága a kötelező csere

Az Európai Tanács és Parlament ideiglenesen megállapodott az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv felülvizsgálatáról, így új szintre kapcsolhat az épületek energetikai korszerűsítése.

A most megkötött uniós megállapodás várhatóan javulást fog hozni az uniós épületek energiahatékonyságában, és összhangban lesz az EU azon céljával, hogy 2050-re klímasemlegességgé váljon – számolt be a Portfolio.

A megállapodás fő célkitűzései között szerepel, hogy biztosítani fogják 2030-ra, hogy minden új épületek 0 legyen a gázkibocsátása és az is, hogy 2050-re a meglévő épületállományt is korszerűsítsék. Az épületek napenergia-felhasználása hangsúlyos, és a nem lakóépületekre vonatkozó energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények (MEPS) ambiciózus célként tűzték ki, hogy 2030-ra a legjobb energitahatékonyságú épületek arányának meg kell haladnia a 16%-ot, majd ez a szint 2033-ra 26%-ra emelkedik a tervek szerint.

A lakossági célértékek arra kötelezik a tagállamokat, hogy 2030-ig 16%-kal, 2035-ig pedig 20-22%-kal csökkentsék az átlagos energiafogyasztást, 55%-át pedig a legkevésbé energiahatékony épületek felújításával érjék el.