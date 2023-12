Hiába a rezsicsökkentés, rengeteg magyar kaphat most brutális gázszámlát: rossz hírt közölt Lantos Csaba

2025 előtt nem valószínű, hogy meg tudják oldani a gázszámlák körüli problémákat, mert ahhoz teljes informatikai átállás kell - mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter.

Ismerik a gázszámlák körüli problémákat, ám 2025 előtt nem valószínű, hogy meg tudják oldani azokat, mert a teljes informatikai rendszer átalakításával jár – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter az RTL Híradónak. Rengetegen jelezték korábban, hogy jóval magasabb számlákat kaptak az MVM-től, mint korábban, hasonló gázfogyasztásuk után.

Az egyik legsúlyosabb probléma, hogy az idei ősz meleg volt, azaz az MVM számításának szempontjából nyárnak számított. Ezért például szeptemberben a megszokott 37 köbméteres rezsicsökkentett gázmennyiség helyett csak 17-18 köbmétert számoltak el olcsóbb tarifán a fogyasztóknak. Így történhetett, hogy akik a fűtésen kívül főznek, melegvizet állítanak elő gázzal, azok 10-15 ezer forinttal magasabb számlát kaphattak. Ez a számítási mód azoknak okoz különösen nagy fejfájást, akik amúgy beleférnek az éves rezsicsökkentett keretbe (jellemzően 1800 köbméter), de most mégis versenypiaci árat is fizettek.

Persze, a rendszer előbb-utóbb visszakorrigál, de így is a fogyasztók akár hónapokon keresztül is megelőlegeznek az MVM-nek egy jelentősebb összeget. Lantos Csaba is elismerte korábban, hogy nem helyes “ha az állampolgár gyorshitelt ad az MVM-nek”.

Címlapkép: Rosta Tibor, MTI/MTVA