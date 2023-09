Polgárőröket rendel a határra a kormány: tényleg ekkora a baj?

A polgárőröknek is feladatul szabná a kormány a határvédelmet. Az intézkedés oka alighanem az, hogy kevés a határvadász, az állomány feltöltöttsége messze van a kormány által célként megjelölttől.

Mindössze 2 nappal azután, hogy Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető bejelentette, hogy “a frakció javaslatcsomagot nyújt be a kormánynak a határvédelem megerősítésére”, a javaslatból már elő is készítettek egy törvényszöveget, amit a Belügyminisztérium szombat este már közzé is tett a kormány honlapján, a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvény címmel.

Ebben a polgárőrségről szóló törvény módosításával a polgárőröknek is feladatul szabná a kormány a határvédelmet. A szöveg szerint ugyanis a polgárőr egyesület alapfeladata lesz "az államhatár védelmében és az illegális migráció megakadályozásában történő közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot" ellátni.

Az intézkedés oka alighanem az, hogy kevés a határvadász, az állomány feltöltöttsége messze van a kormány által célként megjelölttől, így bevetnék a polgárőröket - írja a hvg.hu.

A javaslatcsomag egy másik pontja egyébként bevezeti a “kiemelt határvadász szolgálati pótlék” fogalmát is”, bár összeget nem írnak, de sejthető, hogy ezzel próbálják ösztönözni a határvadásznak jelentkezőket.