Fogynak a vevők: szinte már alig van, aki meg tud fizetni egy ilyen ingatlant

Egyre kevesebben tudják megfizetni a fővárosi újépítésű ingatlanokat, akik azonban mégis az új lakások mellett döntenek, egyre több extrát és csúcsminőséget szeretnének kapni a pénzükért. Tavalyhoz képest 10%-kal emelkedett a fővárosi átlagos négyzetméterár, ami a harmadik negyedév eladásai alapján az 1,4 millió forintot közelíti. Jó hír azonban, hogy a külső kerületekben még mindig vannak elérhető lakások akár milliós négyzetméterár alatt is.

„A gazdasági környezet, a hitelezési nehézségek, a magas infláció, az eddig folyamatosan dráguló építőanyagok és munkaerő nem hozta meg túlzottan sem a fejlesztők, sem az ingatlanvásárlók kedvét az újépítésű otthonokhoz. Az új ingatlanok árszintje az idei évben tovább növekedett, aminek köszönhetően a fizetőképes kereslet is apadni kezdett, valamint csökkenés tapasztalható az induló projektek számában is.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Az előző év harmadik negyedévének adataihoz képest a fővárosi újépítésűek átlagos négyzetméterára 10%-kal, 1,37 millió forintra emelkedett, az előző negyedéves adatokhoz képest ugyanakkor stagnált a négyzetméterenkénti átlagos ár. Míg egy évvel ezelőtt az átlagos, újépítésű ingatlanra fordított összeg a 80,5 millió forintot közelítette, addig az idei harmadik negyedévben már 10 millió forinttal többe kerül, ha az otthonteremtés során az új ingatlanokat preferálja a vevő.

A meghirdetett újépítésű lakások tekintetében vezető kerületnek számít a XIII., a XI., valamint a IX. kerület. Az idei harmadik negyedéves adatok alapján a felsorolt kerületek közül a legdrágább Ferencváros, ahol 1,6 millió forint fölé szökött az értékesített újépítésű lakások átlagos négyzetméterára. Költséges az otthonteremtés Újbudán is, aki itt szeretne újépítésű ingatlant vásárolni, annak 1,5 millió forint feletti négyzetméterárral kell kalkulálnia, míg a XIII. kerületben meghaladja az 1,3 millió Ft/m2-t az ár. „Mélyebben a zsebükbe kell nyúlni ugyanakkor azoknak a vevőknek, akik a főváros budai oldalán szeretnének újépítésű otthonhoz jutni. A második kerületben 2,6 millió forintra emelkedett az újépítésű projektekben elkelt lakások átlagos négyzetméterára a harmadik negyedéves adatok alapján.” – tette hozzá a szakértő. Míg az előző negyedévben Terézváros, addig a harmadik negyedévben Erzsébetváros is csatlakozott a 2 millió forint felettiek táborához, itt jelenleg a 2,1 millió forintot is meghaladja az átlagos négyzetméterár az új lakások esetében. Kedvezőbb árakkal találkozhat az a vevő, aki a központi területektől távolabb merészkedik, ugyanis aki a pesti oldal külső kerületeiben (XV., XVI., XVII. kerület), valamint Csepelen választ, az egymillió forint alatti négyzetméteráron is megúszhatja az otthonteremtést.

A kiváló energetikai paraméterekkel rendelkező, alacsony energiaigényű és fenntartási költségű otthonok továbbra is keresettek a piacon, ugyanakkor az értük kért árat egyre kevesebben tudják megfizetni.

Az idei ingatlanpiacon a magas kamatok és az inflációnak köszönhetően megugró mindennapi költségek miatt szinte csak az a szűk vásárlói réteg szerződik, akiknek egyéni élethelyzete miatt (bővülő család, válás stb.) sürgős az otthonteremtés. A hiteles vásárlók aránya a magas kamatkörnyezet miatt jelentősen csökkent, kevesen mernek belevágni a lakásvásárlásba, ugyanakkor azok, akik a városi CSOK adta lehetőségeket, pl. államilag támogatott hitel, illetékkedvezmény még az idei évben ki szeretnék használni, év végéig biztosan piacra lépnek majd. Nem szabad ugyanakkor elfeledkezni arról sem, hogy ha a vásárló nem szeretne kifutni az időből, akkor októberig érdemes aláírt adásvételivel megkezdeni a CSOK- és a hiteligénylés folyamatát.

Az alacsony kereslet miatt megindult a fejlesztők közötti verseny, az érdeklődőket különböző akciókkal (teremgarázshely, konyhabútor, ajándék redőny, több lakás egyidejű vásárlása esetén árkedvezmény stb.) igyekeznek az adott fejlesztéshez vonzani. A vásárlói döntést a lokáció és a terület infrastruktúrájának fejlettsége mellett az újépítésű projekt és a lakás műszaki tartalma, energetikai besorolása és a várható fenntartási költségek is befolyásolják.

Területtől és beruházótól is függ, hogy milyen alapfelszereltséget és milyen extrákat adnak a lakásokhoz. Általában a burkolatokat, a konyhai kiállásokat és a fürdőszobai szanitereket tartalmazza az ár, de van olyan elérhető projekt, ahol nem csak kiállást, de bútort is adnak a konyhához, vagy vállalják az ingatlan üzemeltetését, gondnokságát. Van olyan vevő, aki kulcsrakész, teljeskörűen berendezett ingatlant szeretne, amibe már tényleg csak egy bőröndöt kell vinni.

Az érdeklődők főként 50-60 négyzetméteres, nappali plusz egyhálós, vagy nappali plusz kéthálós, okosotthonokat keresik. Ugyanakkor kifejezetten népszerűek még a tetőteraszos, panorámás penthouse lakások is. Például a csillaghegyi Forest Hill Lakóparkban is ezek az ingatlanok keltek el a leghamarabb, már csak három érhető el belőlük

– hívta fel a figyelmet Benedikt Károly. A ház által kínált extra szolgáltatások is keresettek. Fontos például, hogy elérhetőek legyenek a közösségi terek, amelyeket munkára, beszélgetésre, üzleti tárgyalásra is használhatnak a lakók. Ideális, ha a közösségi terek energiaellátását napelemek biztosítják, a lakásokban pedig a központi, fali vagy mennyezeti hűtő-fűtő rendszereket preferálják a vásárlók. Kiemelten fontos az elektromos autó kiállás, de egyre inkább van igény arra is, hogy az épületben, vagy a közelében legyen telephelye az autómegosztó szolgáltatók valamelyikének is. Ideális, ha van edzőterem, kinti-benti medence, gyerekfelvigyázás, kávézó, étterem és ma már alap a portaszolgálat is.