Kiadták a riasztást: jégesővel és 80 kilométer/órás széllökésekkel tér vissza a hidegfront

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet. Mint írták, vasárnap észak felől hidegfront érkezett és érte el Nógrád megye térségét egy zivataros tömb, mely délkeleti irányba, az Alföld felé halad tovább.

A front kora délutánra elhagyja az országot, de mögötte északkelet felől (Borsod, Szabolcs, Heves) újabb hullámban várható zivatarok kialakulása, melyek délután, este az Alföld déli, délkeleti részére helyeződnek át. Ekkor délután heves zivatarok is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel az Északi-középhegység keleti részén, a Tisza-tó térségében, illetve a Tiszántúlon (Hajdú, Békés, Csongrád). A zivatarokat intenzív csapadék (ált. 10-30 milliméter), erős, viharos lökések 50-80 km/h-s szél, jégeső (többnyire <3 centiméter) kísérheti.

Heves zivatarokban felhőszakadás (>30 milliméter), erősen viharos (>80 km/órás) széllökés, esetleg 3-5 centiméteres jég is előfordulhat. Kisebb számban a Dunántúlon is kialakulhatnak zivatarok. Nagy területen megélénkül az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között valószínű. Késő estére 15, 22 fok közé hűl le a levegő.