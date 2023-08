Nagy veszélyben vannak az MVM ügyfelei: így védekezz az aljas internetes bűnözők ellen

Már többször előfordult, hogy csalók az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nevében küldözgettek adathalász e-maileket. A valótlan számlaértesítő vagy emlékeztető e-mailek gyakran a megtévesztésig hasonlítanak a valódiakra, így képesek olyan fizetési oldalakra vezetni az áldozatokat, ahol a csalók megszerezhetik az ügyfelek fizetési adatait.

Több alkalommal is előfordult már, hogy csalók az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nevében küldözgettek adathalász e-maileket – írja a life.hu. A csalók célja, hogy az MVM ügyfeleitől érzékeny információkat (bejelentkezési és banki adatokat, jelszavakat) szerezzenek meg. Az adathalászatnak több módszere is létezik, ezek egyike, amikor látszólag hiteles forrásból származó e-maileket küldenek ki a felhasználók számára. Az üzenetekben hamis weboldalakra vezető linkek, esetleg kártékony mellékletek találhatóak.

A hamis e-mailek gyakran a részletekbe menően hasonlítanak a valódiakra, ám ezek olyan fizetési oldalakra vezetnek, ahol a csalók képesek megszerezni az ügyfelek fizetési adatait. Hogy miről ismerhetők fel az adathalász kísérletek?

A megtévesztő e-mailben szereplő információk gyakran pontatlanok.

Az üzenetek tartalmazhatnak helyesírási hibákat, illetve ékezetek nélküli, magyartalan mondatokat, ugyanis ezek sokszor fordítóprogram segítségével készülnek.

A próbálkozások időzítése változó lehet, ezért arra is érdemes figyelni, hogy a megszokott időszakban érkezett-e a számlaértesítés.

Az e-számla értesítők tartalmaznak egy közvetlen fizetési linket. Mielőtt rákattintanánk a bankkártyás fizetés linkjére, tartsuk az egérkurzort a hivatkozás fölé, hogy a böngésző előnézetben megjelenítse, hogy hova vezet a link.

A vállalat azt kéri az érintett ügyfelektől, hogy az adathalász-gyanús üzeneteket továbbítsák az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az esetleges csatolt számlával együtt.