Ingyen van a szezon csodagyümölcse: így készíts belőle remek szörpöt, lekvárt!

Augusztus utolsó napjaiban és szeptember elején érik a fekete bodza bogyója, ami az egyik legjobb vitamin- és antioxidáns-forrás a szezonban. Mutatjuk, mi mindent érdemes tudni erről az igazi csodagyümölcsről, mikor tudjuk begyűjteni, mik a gyűjtés szabályai és mire kell figyelnünk, hogy biztosan a megfelelő bodzabogyókat szüreteljük le. Tudd meg, hogyan készül az érett, szinte fekete színű bodzabogyókból a legkülönlegesebb nyárvégi lekvár és szörp, milyen más élelmiszerekhez használhatjuk még kedvenc bogyóinkat!

A népi gyógyászatban is közkedvelt, számos misztikus tulajdonsággal felruházott bodzabogyó igazi kuriózumnak számít augusztus végén, azonban nem mindegy, hogyan gyűjtjük be és dolgozzuk fel a gyümölcsöt. Miért mérgező a nyers bodzabogyó, milyen más növényekkel keverhetjük össze a fekete bodzát, amelyeket jobb messzire elkerülni? Hogyan készítsünk az illatos virágokkal szemben alulértékeltnek mondható bogyókból ízletes lekvárt vagy dzsemet, szörpöt, különféle süteményeket, mártásokat, akár húsételek mellé? A HelloVidék cikkéből kiderül!

Augusztus végén, szeptember elején érik a különleges bodzabogyó, azonban a termést jóval ritkábban gyűjtjük, mint a bodzabokor illatos, fehér virágait – pedig nem kevésbé értékes alapanyagról van szó. A bodzával kapcsolatban az az egyik leggyakoribb fogyasztói kérdés, hogy ehető-e a bodzabogyó, hiszen (ha máshonnan nem is, gyerekkorunkból biztosan emlékszünk erre) gyakran hallhatjuk, hogy a bokorról leszedett bodzabogyó mérgező, nem szabad megenni.

Nos, a bodzabogyó valóban az enyhén mérgező növények közé tartozik, azonban ez csak a nyers gyümölcsökre igaz. A hőkezelésen átesett bogyók nem csak, hogy ehetőek, de rendkívül finomak és egészségesek is, aromái semmilyen más gyümölcshöz nem hasonlíthatók. A termés gazdag A-, B-, C-, D- és E-vitaminokban, vasban (javallják fogyasztását vashiány esetén is), kalciumban, foszforban és káliumban, emellett nagymennyiségű antioxidánshoz juthatunk a fogyasztásukkal, amelyek segítenek felvenni a harcot a sejtoxidációval szemben.