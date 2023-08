Ezek a különleges ezközök oldhatják meg a nagyvárosok egyik legnagyobb problémáját: a pokolo hőséget

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és csak jövő héten várható lehűlés. A nyári kánikula – a tartósan 30 fok feletti nappali hőmérséklet – megviseli az emberi szervezetet és ez fokozottan igaz a nagyvárosokban élőkre. Ennek oka, hogy a sűrűn lakott területeken városi hőszigetek alakulnak ki, emiatt jelentős lehet a hőmérséklet-különbség a belvárosi területek és az agglomeráció között. Az építőiparban egyre többen ismerik fel ezt a problémát, melyben segíthetnek a nemcsak színükben, de fenntarthatósági szempontból is merőben újdonságnak számító fehér tetőcserepek.

Világszerte egyre nagyobb problémát jelent a városi hőszigetek kialakulása. A nagy melegben az épületek és az aszfalt sok hőt elnyel, környezetükben pedig magasabb lesz a hőmérséklet, mint a környező vidéken. Ez hatással van az emberek egészségére és kényelmére, és növeli az épületek energiaszükségletét.

Az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékén már húsz éve követik műholdas megfigyelésekből szerzett adatokkal a városi hősziget hatást Budapesten. Ezen és a saját méréseken alapuló megfigyelések szerint akár már májusban 40 Celsius-fokos lehet délben az árnyékmentes, aszfaltozott felszínek hőmérséklete. A június-júliusi csúcsidőszakban délután akár 10 Celsius-fokos hőmérséklet-különbség is kialakulhat a sűrűn beépített területek és az agglomeráció között. A kialakuló hőszigetek a városi túlmelegedés és a közegészségügyi problémák mellett az épületek energiafogyasztását, így energiafelhasználási igényét is növelik. Ez nagyban hozzájárul az üvegházhatású gázok és a légszennyező anyagok kibocsátásához. A zöld tetők, a függőleges kertek, a városi zöldfelületek és a vízalapú technológiák azonban jelentősen enyhíthetik a hősziget-hatást. Ebben segíthetnek még a nemcsak színükben, de fenntarthatósági szempontból is merőben újdonságnak számító fehér tetőcserepek.

Számos országban kísérleteznek, hogyan lehet csökkenteni a városi hőszigetek kialakulását világos felületek segítségével, és mi is folyamatosan fejlesztjük termékeinket annak érdekében, hogy környezetbarát, energiatakarékos építőanyag megoldásokkal járuljunk hozzá az emberek mindennapjaihoz. Bízunk abban, hogy a nagy múlttal rendelkező kerámia tetőcserép és az innovatív fehér szín fúziója is segít majd ebben

– mondta Nagy Zsolt István a Wienerberger zRt. marketingvezetője. Előnyük a hagyományos tetőfedő anyagokhoz képest a jóval magasabb hővisszaverő képességükben rejlik, így sokkal kevésbé melegednek fel a megszokott színű tetőkhöz képest. Így jelentősen csökkenthetik a városi hőszigetek kialakulását is. Használatuk egyben új lehetőséget kínál az építészeknek a design terültén.