Mégis, mi folyik a magyar kertekben: beindult a patkányinvázió, súlyos a helyzet

A magyarországi környezet kedvez a patkányok tartós és aktív jelenlétének, így adódik a kérdés: mit tehetünk annak érdekében, hogy lehetőleg ne szaporodjanak el a kertünkben?

A Magyarországra jellemző földrajzi, építészeti és állattartási módok kedveznek a patkányok jelenlétének és elszaporodásának – közölte az Agrárszektorral Kovács Tamás, a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatója. A rágcsálók régóta tartó és aktív jelenlétét az is bizonyítja, hogy a városi patkányirtást Európában elsőként Budapesten hajtották végre – a kidolgozott deratizációs programot később több európai nagyváros is átvette és alkalmazta.

A fentiek ellenére az utóbbi években látványosan csökkent a patkányirtásra vonatkozó megrendelések száma Magyarországon, ugyanis ezt a szektort is érinti a jelenlegi gazdasági helyzet. Pedig a patkányok egyedszámának a csökkenése nem tapasztalható.

Jóllehet ma már egyre kevesebben tartanak haszonállatokat, ugyanakkor a hobbiállatok számos háztartásban megtalálhatóak. Az ezek számára kitett, szabadon hagyott táplálék (madáreleség, macska- és kutyatápok) az élelemért akár 1 kilométert is megtevő patkányok számára is táplálékforrásul szolgálnak. A manapság egyre divatosabb komposztálás is vonzza a patkányokat, az ugyanis tökéletes búvóhely és közvetlen táplálékforrás számukra. Ugyancsak megbújhatnak a téli tűzifa között, a kertben található esetleges gyümölcskultúrák pedig további élelemforrást jelenthetnek számukra (elsősorban a dió, a mandula és a mogyoró).

A lap által megszólaltatott szakértő szerint a legfontosabb a megelőzés: fontos, hogy a kert mindig teljesen rendezett és átlátható legyen. Búvóhely hiánya nélkül ugyanis kizárjuk a rágcsálók megtelepedési lehetőségét is. Ugyancsak fontos a lehetséges élelemforrás megszüntetése, legalábbis minimalizálása. A gyümölcsfák lehullott termését minél előbb szedjük fel és lehetőleg zárjuk el. Megelőzés céljából is vehetünk igénybe kémiai irtást, ám ez akkor a legbiztonságosabb, ha nem magunk, hanem szakember bevonásával végezzük el.