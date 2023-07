Így cselezd ki az inflációt: egy vagyont spórolhatsz azon, ha elteszed télire a paradicsomot

Jól sikerült az idei paradicsomtermés, főként, ha a tavalyi aszályos időszak eredményeihez hasonlítjuk. Mindez azonban aligha látszik meg a fogyasztói árakban, hisz az élelmsizerinfláció a paradicsomot sem kerülte el. Bár most, július végén látszik némi mérséklődés, így itt az ideje nekiállni a kedvezményesen kapható paradicsom nagyobb tételben való megvásárlásának, hogy télire üvegbe tudjuk zárni ezt a finom és egészséges, zöldségnek mondott gyümölcsöt.

Magyarországon a korábban kiadott előrejelzésekhez képest nincs változás, a 2022-es 80 ezer tonna körüli termést követően a WPTC az idei szezonra 100 ezer tonna körüli termést valószínűsít. Az időjárás megfelelő, és az állományok telepítése csak kisebb csúszásokat szenvedett az esők miatt, általában nincs komoly késés. A teljes termőterület 1350 hektár, az állományok jól fejlődnek itthon - írja a HelloVidék.

A hazai termelés körülbelül 75-80 százalékát teszi ki a fürtös és bogyós paradicsom, míg a koktél és cseresznyeparadicsom típusok 20-25 százalékát. Az első félévben tovább csökkentek a paradicsom árak, a 22. héten a bogyós paradicsom nagybani ára 675 Ft, a fürtös paradicsomé pedig 790 Ft körül alakul, ami az előző évhez képest 10-20 százalékos növekedést mutat.

Előkészületek befőzéshez: csakis tiszta eszközökkel!

Az alapanyagok mindig jó minőségűek legyenek, a tartósításra szánt termékeket mielőbb dolgozzuk fel, miután beszereztük, leszedtük. Ha mégis tárolni kell, a zöldségek, gyümölcsök számára a 10-15 °C ideális. Sérült, rothadó, penészes, szokatlan szagú, állagú alapanyagot soha ne használjunk fel a befőzéshez! A sérült, romlott termékeken nagy számban találhatóak romlást okozó mikrobák, melyek az ép darabokra is rákerülnek.

Először is, az üvegeket mosogatószeres vízzel mossuk el, meleg vízzel öblítsük át, forrázzuk ki, de ha van mosogatógépünk, elég egy magas hőfokú átmosása a tiszta üvegeknek és a csavaros tetőknek (ha olyat használunk, nem csatosat) Az eltenni kívánt zöldséget, gyümölcsöt át kell válogatni – szükség esetén meg kell tisztítani, a hibás részeket kivágni – és alaposan meg kell mosni. Javasolt két percig tiszta vízben áztatni, többször váltott hideg vízben mosni, majd szűrőedényben erős vízsugárral leöblíteni. Alapos mosással a mikrobák és a növényvédőszer-maradékok nagy része is eltávolítható a zöldségek, gyümölcsök felületéről. A nyersanyagok tisztítása és a befőzés megkezdése előtt, illetve között is mossunk mindig alaposan kezet.

