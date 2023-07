Megtaláltuk a hirdetést: ennyiért árulja ráckevei otthonát a nagybeteg Reviczky Gábor

A jelek szerint megválik ráckevei otthonától Reviczky Gábor, annak ellenére is, hogy a színész világ életében hatalmas szeretettel beszélt otthonáról, amit csak édenkertként emlegetett.

TikTok-on bukkant fel először az a hirdetés, amiben Reviczky Gábor árulja otthonát. A ház 6+1 szobás, három emeletes és a hozzátartozó 650 négyzetméteres telken található még egy medence is. A ház maga 276 négyzetméteres, és a Blikk információi szerint 9 éven át épült, miközben minden négyzetcentijét a színész és felesége alakította ki.

A telekért és a házért – amit egyébként utoljára 2010-ben újítottak fel az ingatlan.hu szerint, amikor is teljes víz- és villanyhálózat, illetve nyílászáró csere is történt – 159 millió forintért árulják. A lap egyébként felkereste a színészt is, aki azonban nem nyilatkozott a cikk megjelenéséig.