Most lendülnek csúcsformába az aljas betörők Magyarországon: megütheti a bokáját, aki így védi a házát, lakását

A nyaralások alkalmával akár hetekig üresen hagyott ingatlanok sajnos remek lehetőséget adnak az alkalomra váró tolvajoknak.

A MediaMarkt felkérte a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát (SZVMSZK), hogy osszanak meg pár hasznos tanácsot annak érdekében, hogy értékeinket és ingatlanunkat biztonságban tudjuk egy hosszabb távollét esetén is.

Bár a mindennapi életünk része a közösségi média, és előszeretettel osztjuk meg az aktuális programjainkat, azért nem árt óvatosság. Csak azokkal osszuk meg, hogy elutazunk, akikkel feltétlenül szükséges, illetve akik távollétük alatt segédkeznek otthonuk védelmében! A nyaralásról ne osszunk meg adatokat, képeket, mint például egy repülőjegy, semmilyen internetes felületen, illetve közösségi oldalon, mivel ezek árulkodóak lehetnek! A legjobb pillanatok megosztását ezért érdemes a nyaralás utánra meghagyni.

Otthonunk biztonsága érdekében nem elég csak egyféle védekezési módot alkalmazni. Minél több eszközt és módszert veszünk igénybe, annál jobban csökkenthetjük az esélyét annak, hogy betörhessenek otthonunkba

– kezdi az egyik legfontosabb tanáccsal az SZVMSZK elnöke, dr. Fialka György.

Talán evidensnek tűnhet, de rendkívül fontos, hogy megfelelő módon zárjuk az ingatlant távozáskor. Mindig győződjünk meg róla, hogy gondosan bezártuk az ablakokat is! Célszerű modern zárrendszerrel ellátott biztonsági bejárati ajtót alkalmazni, amely nagyban megnehezítheti a betörők dolgát. Nyitásérzékelőket is felszerelhetünk a nyílászárókra. Az ajtókra vagy ablakokra szerelhető WiFi hálózaton működő érzékelők riasztási értesítéssel figyelmeztetnek bennünket a mobilkészüléken, ha az adott nyílászárót kinyitják, vagy becsukják.

Mintha el sem mentünk volna

Időzíthető vagy okos kapcsolók beszerzése mindössze pár ezer forintos tétel, mégis segíthetnek távol tartani a betörőket, akiknek az az egyik legfontosabb, hogy ne tartózkodjon otthon senki. A normál napi rutinszerűen bekapcsolódó lámpák vagy tv készülék segítségével úgy tehetünk, mintha otthon lennénk olyankor is, amikor épp távol vagyunk. Ha kertes házban élünk, akkor mindig nézzünk körül az udvaron, hogy nem maradjon kint olyan tárgy, amin keresztül be lehet mászni az épületbe. Ne hagyjunk a ház körül olyan tárgyakat, amelyek megkönnyíthetik a lakásba való bejutást! Tipikusan ilyen lehet egy létra vagy egy kerti szék és asztal. Érdemes elpakolni a kertből minden könnyen mozdítható értékeket, hiszen ezeket is eltulajdoníthatják.

Lehet akár a szomszéd, egy családtag vagy egy közeli barát, akit megkérhetünk, hogy bizonyos időközönként ürítse ki a postaládát, vagy tegye ki, majd vissza a kukát a szemétszállító napokon. Az „elhagyatottság” hatását érdemes ezzel elkerülni, hiszen legtöbbször az alkalom szüli a tolvajt.

Vegyünk kamerát!

Ha nincs lehetőségünk távfelügyelettel biztosított riasztórendszer felszereltetésére, akkor egy kisebb összeg befektetésével vásárolhatunk akár felvétel rögzítésére és megfigyelésre alkalmas kamerát. A biztonsági kamera rendszerekkel lehetőségünk van élőképek megnézésére, bizonyos helyek megfigyelésére, múltban történt események felvételeinek visszanézésére.

A zártláncú megfigyelő rendszerek (CCTV) rögzítéseit csupán azok nézhetik meg, akiknek van hozzá jogosultságuk. A számítógépes hálózatok, valamint az internet jóvoltából azonban akár már telefonon keresztül is szemmel tarthatjuk lakásunkat, házunkat, kertünket. A biztonsági kamera rendszerek legfőbb részeit a rögzítő és a kamera képezi, megkülönböztetünk analóg, illetve IP rendszereket. Az analóg esetében kábel köti össze az egységeket, míg az IP-nél TCP/IP hálózat kiépítése szükséges. Képminőségben az IP kamerák jobbak, az analóg típusú rendszerek kiépítése azonban kedvezőbb árú lehet.

A kamera telepítésének szabályai

Amennyiben biztonsági kamerát alkalmazunk jó, ha tisztában vagyunk a vonatkozó jogi fogalmakkal. Magánterületen és a közforgalom számára megnyitott magánterületen elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazására a Személy- és Vagyonvédelmi, valamint Magánnyomozói Tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Magánterületen a tulajdonos saját döntése alapján üzemeltethet videós megfigyelő rendszert (rögzítheti is a felvételt), amennyiben azt élet- és baleset, személyi szabadság, vagy vagyonvédelem céljából telepíti, továbbá:

a rendeltetésszerűen ott tartózkodók ehhez hozzájárulnak,

tájékoztatja a szomszédokat és figyelmeztető táblával a járókelőket is, amennyiben fennáll a lehetősége annak, hogy bármelyik kamera látószögébe belekerülhetnek,

területre belépő személynek is a tudomására kell hozni, hogy róla felvétel készülhet. Ennek tudatában dönthet úgy az érintett, hogy az adott magánterületre nem lép be.

Ha például a szomszéd részéről kifogás merül fel és nem járul hozzá, hogy a háza, kertje, ablakai vagy ezeknek részlete megfigyelés alá kerüljön, akkor a tulajdonosnak módosítani kell a kamera-beállításokon. Ha a videó kaputelefon kamerája az utcára, folyosóra néz, nem adhat felismerhető képet az egy méternél távolabb lévő személyről.

Laikusként, kül- és beltéri kamerarendszerek beszerzés és a szerelés előtt érdemes kikérni egy szakértő véleményét, hiszen ő az, aki fel tudja mérni egy lakás, családi ház, nyaraló vagy kert veszélyforrásait, valamint tisztában van a kültéri kamerákra vonatkozó jogszabályokkal is

- tanácsolja végezetül az SZVMSZK elnöke, dr. Fialka György.

Számos megoldás létezik manapság az összetett rendszerektől az egyszerűen beszerezhető és felszerelhető telefonos alkalmazások segítségével kezelhető kamerákig. Érdemes azonban alaposan tájékozódni, mert ezek költségei széles skálán mozognak.