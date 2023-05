Óriási változás az ingatlan-adásvételeknél: erről minden vevőnek, eladónak tudnia kell

Nem lesz kötelező elkészíttetni eladás esetében az épületek energiatanúsítványát, csak ha a vevő kéri. A hvg.hu információi szerint az energiatanúsítvány átalakításáról szóló rendelet megjelenésre vár. A jelenlegi szabályozásnál várhatóan alaposabb és érhetőbb is lesz a tanusítvány a lap szerint.

Az otthonok energetikai korszerűsítésével kapcsolatos az Energiaklub által szervezett RenoHub program zárókonferenciáján kiderült, hogy már készülőben van az energiatanusítványok jelenlegi szabályainak átalakítása. A változásról Nagy Péter, a Budapesti Mérnöki Kamara alelnöke számolt be egy kerekasztal-beszélgetésen, ami alapján ingatlaneladáskor nem lesz kötelező az eladónak eladáskor elkészíttetni az energiatanúsítványt, de ha a vevő kéri, mégis át kell majd adni a dokumentumot. A tanusítvány maga is változik: a jelenlegi egy oldal helyett 6-7 oldalas, a laikusok számára is jobban érthető, mélyrehatóbb információkat fognak tartalmazni.

Nagy Péter szerint aki felújítási szándékkal vásárolja meg az ingatlant, az úgyis igényelni fogja a tanúsítványt, aki pedig nem fogja ezt igényelni egy-egy esetleges rossz állapotú épület esetében, az várhatóan nem felújításban, hanem bontásban és új, korszerű ingatlan építésében gondolkozik – vélekedett. Fontos, hogy a tanúsítvány elkészíttetése ugyanakkor minden egyéb esetben – például energetikai felújítási pályázatoknál – továbbra is kötelező lesz, legalábbis ebben maradtak a kormányzattal zajló előzetes egyeztetéseken.

A rendelet feltehetően már elkészült, napokon belül megjelenhet – mondta Nagy Péter. A tanúsítványt elkészítésének díját a róla szóló 176/2008-as rendeletben minden megkezdett óra után 5500 forintban állapították meg. Az elhangzottak szerint ez az összeg marad, de a hozzá tartozó időtartamról nem rendelkeznek.