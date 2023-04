Óriásit bukhat, aki most így építi át a lakását: ezt mindenképpen alaposan meg kell fontolni

Értékes vagy nagyobb pénzügyi beruházást igénylő termék vásárlása előtt általában szeretünk alaposan utánajárni mindennek. Nincs ez másként teraszépítés esetén sem, hiszen az átalakítás hosszú távra szól, melynek előnyeit sokáig szeretnénk maximális kényelemben élvezni. Ha nincs olyan ismerősünk, aki tapasztalatból tud megbízható szakembert ajánlani, nagy eséllyel az interneten kezdünk el tájékozódni a témában, ahol több kivitelező és megoldás közül kell kiválasztanunk a számunkra megfelelőt. Mi alapján válasszunk, és az áron kívül mire figyeljünk, mielőtt meghozzuk a döntést?

A Deceuninck szakemberei az alábbiakban 10 tanácsot adnak ahhoz, hogy mit kérdezzünk a gyártótól, illetve szakkereskedőtől a megrendelést megelőzően, ha tartós és esztétikus kompozit teraszburkolatot szeretnénk.

1. Mit tartalmaz a meghirdetett ár?

A minél kedvezőbb ár feltüntetése érdekében a cégek általában a négyzetméterre vetített anyagárat kommunikálják. Ez azonban nem tartalmazza az aljzat rácsszerkezetet vagy a kötőelemeket, melyek jelentősen befolyásolják a kiindulási árat, akárcsak az összeszerelés költsége vagy az ÁFA. A méterenkénti anyagár szintén félreértésekre adhat okot, mert a különböző gyártók más-más szélességű lapokkal dolgoznak, így nehézséget okozhat a négyzetméterenkénti ár kiszámolása az összehasonlításhoz.

2. Milyen felületre építhető a terasz?

A megadott árak leggyakrabban sík betonaljzatra való installálást feltételeznek, ami a legkedvezőbb feltételeket nyújtja, ennél fogva a legolcsóbb konstrukcióval jár. Amennyiben viszont kavicságyon, esetleg vízszigetelt rétegen (pl. tetőn vagy erkélyen) szeretnénk a teraszt kialakítani, ahol az alaphoz való rögzítés nem jöhet szóba, megemelkedett árral kell kalkulálnunk. „Kérdezzük meg a kivitelezőt, hogy vannak-e megoldásai arra a felületre, amivel mi rendelkezünk, az „utólag okosban megoldjuk”, önjelölt szakik által megvalósított egyedi kivitelezésekre ugyanis a gyártók nem vállalnak garanciát – mondja Búcsi János, a Deceunick szakembere.

3. Hogyan néz ki valójában az anyag?

Az interneten elérhető fotók sok esetben látványtervek, melyek nem a valódi teraszlapokról készült képeket mutatják. A legcélszerűbb ezért, ha a kereskedő bemutatótermében közelebbről is megnézzük, megtapintjuk a deszkákat, ahol az összetételükről is többet tudhatunk meg. Néhány kompozit anyag megjelenésében nagyon hasonlít a fára, míg a legolcsóbbak általában műanyagnak tűnnek. A legtöbb fa- és PVC-alapú kompozit idővel, az UV-sugárzás hatására nyeri el végleges színét és megjelenését, a természetes kivilágosodás azonban mindössze néhány hétig tart. A színárnyalat gyors stabilizálódása a fa-műanyag kompozit anyagok egyik nagy előnye.

4. A viszonteladó tudja minősítésekkel igazolni a feltüntetett minőségi tulajdonságokat?

A terasz teherbíró képessége az adott anyag összetételétől függ. A fa-műanyag kompozitok különböző arányokban tartalmazhatják a két anyagot, és a műanyag típusa is többféle lehet. Általánosságban elmondható, hogy a polietilén összetevős kompozitok teherhordó képessége alacsonyabb, mint a PVC-t tartalmazóké, ez pedig kihat a tartóprofilok elhelyezésének sűrűségére is. Minél kisebb a teherbírás, annál kevesebb helyet lehet kihagyni a párnafák között, ami növeli a költségeket. A Twinson teraszok terhelhetősége négyzetméterenként 1400 kilogramm, és a tartószerkezet elemeit 50 centiméterenként rögzítik, ami a párnafák közötti legnagyobb távolságot jelenti a piacon a fa-műanyag kompozit kategóriában.

Az anyag egyben a víztaszítást is garantálja, így a víznek való állandó kitettség nem szabad, hogy problémát jelentsen. Nem árt azonban megkérdezni a forgalmazót, hogyan reagálnak a lapok a klóros vagy sós vízre, és mennyi vizet szívnak magukba. Ezeket a jellemzőket mind fel kell tüntetni a specifikációk között. A tűzállóságot tesztekkel is bizonyítani kell. Például a Twinson Character Massive teraszburkolati rendszerek Broof t1 minősítéssel rendelkeznek, azaz nem gyúlékonyak, így lapostetőre vagy erkélyre is installálhatók.

Mindezeken kívül a csúszásgátló kialakítás, valamint az egészségügyi követelményeknek való megfelelőség is fontos szempont vásárláskor. Teraszok esetében a minimum R10-es, de inkább R12-vel jelölt, maximális csúszásmentesség az elvárt, amely nedves körülmények között is biztonságos használatot tesz lehetővé. A környezet- és egészségbarát tanúsítvány pedig igazolja, hogy az anyag még napsugárzás hatására sem bocsát ki az egészségre ártalmas illékony anyagot, illetve esős időben nem szivárogtat a talajba káros összetevőket. A Twinson teraszburkolatok maximálisan megfelnek ezeknek az elvárásoknak, mivel ártalmatlanságukat a gyermekjátékokon végzett tesztekkel azonos módon vizsgálják és garantálják.

5. Hogyan zajlik az összeszerelés?

Érdemes megkérdezni a kivitelezőt, hogy rendelkezik-e bizonyítvánnyal a gyártó által elvárt szakszerű installáláshoz szükséges képzésről. Ha a kivitelezés hibásan történik például abból eredően, hogy a megadott előírásokat nem követték, a gyártói jótállás érvényét veszti. Az összeszerelés során a teraszlapok hosszának változatossága is befolyásolhatja az árat, nem mindegy ugyanis, hogy a szükséges méretre vágások után mennyi felhasználhatatlan anyag marad. A Twinson deszkák 4, 4,5, illetve 6 méter hosszúak, míg a barkácsüzletekben kapható kompozitlapok 3 és 4 méter körüli méretben érhetők el.

6. Hogyan tartható tisztán a terasz?

A fa-műanyag kompozitok egyik legnagyobb előnye a könnyű karbantarthatóság. Elegendő magasnyomású mosóval vagy egy kerti slaggal lemosni őket, felületi kezelésre (pl. csiszolásra, festésre vagy lakkozásra) pedig egyáltalán nincs szükség. Ugyanakkor egyes kompozitok gyorsabban öregszenek, melynek ellensúlyozására a kereskedők speciális, felületmegújító bevonatokat szoktak ajánlani. A Twinson teraszlapok rendkívül ellenállók, így bevonat nélkül is megőrzik minőségüket a teljes élettartam alatt.

7. Mire terjed ki a garancia?

A kompozitból készült teraszok gyártói közül sokan akár 25 évre kiterjesztett garanciát kínálnak. A garancia hosszától függetlenül azonban kérdezzük meg a forgalmazót, hogy az mit foglal magában, mert nem mindegy, hogy az anyag tartósságára vonatkozik vagy például a gombákkal szembeni védelemre.

8. Tudnak-e időben szállítani?

Járjunk utána, hogy megrendeléstől számítva mikor várható az anyag leszállítása, illetve a kivitelezés, hiszen senki sem szeretne hónapokat várni, mire elkészül egy teraszburkolat. A helyi, magyarországi kivitelezők általában rövidebb határidőket tudnak vállalni, de ez esetben is fontos az előzetes tájékozódás.

9. Honnan származik az anyag?

A legolcsóbb kompozitokat Kínában gyártják, melyek viszonteladói valószínűleg nem tudják tanúsítványokkal igazolni a termékismertetőben megtalálható technikai jellemzőket. „Ilyen esetben ne is várjunk magas minőséget, illetve hosszú élettartamot” – mondja Búcsi János.

10. Mennyire környezetbarát az anyag?

A fa- és PVC-alapú kompozit nem sugall környezetbarát összetételt. A Twinson teraszburkolatok viszont 100 százalékban újrahasznosíthatók. A teraszlapok gyártásához kizárólag PEFC-tanúsított erdőből származó fenyőből készült fűrészport használnak, ami egyben azt is szavatolja, hogy az erdőből nem termelnek ki annál több fát, mint amennyi időközben megterem.