Folytatódik az árspirál 2023-ban a felújításoknál? Így érdemes most bármibe belevágni

A tavalyi év, az orosz-ukrán háború majd a drasztikus mértékű energiaár-emelkedés mind-mind rányomta a bélyegét a hazai építőanyag-kereskedések életére. Az árak drámai mértékben emelkedtek, a megnövekedett kereslet miatt pedig nem egy termék esetében hiány is kialakult - írja a HelloVidék. Kérdéses, hogy idén mi várható az építőiparban árak terén.

"A kereslet hirtelen megnövekedését inkább a tavalyi év első felében tapasztaltuk, de az év második felében, ha nem is akkora mértékben, de velünk maradt. Amikor kitört a háború, hirtelen elkezdtek emelkedni az árak, ami pánikvásárlást indított be, ezt azonban a piac nem tudta lekövetni. Bizonyos termékcsoportokból hiány lett, ami tovább generálta a vásárlást, és az árak emelkedését. Jellemzőek lettek az előfoglalások, a tavalyi év első felében sokan előre lekötötték az építőanyagokat. Olyan spirálba került az építőipar, amely további áremelkedéseket generált. A termékek árával együtt emelkedtek aztán a kivitelezési költségek is" – mondta el Balogh János, az Újház Piramis Építőház kiskereskedelmi üzletágvezetője a lap kérdésére.

Kitért arra is, hogy tavaly az elmúlt évek nagy dobása volt az otthonfelújítási támogatás, ami tovább növelte a keresletet. Balog János szerint Pest környékén ezt az állami támogatást rengetegen szigetelésre és tetőfelújításra költötték, de sok volt a burkolás és a kertrendezés is. Ez a folyamat a sakember szerint már a Covid-időszakban is megindult, de azóta sem állt le, hogy az emberek sokkal több energiát és figyelmet kezdtek fordítani a kertjükre – és annak rendbetételére is. Majd az energiaválság miatt beindultak a fűtéskorszerűsítések, energetikai felújítások.

Balogh János szerint nem könnyű megmondani, mire számíthatunk idén, mert folyamatosan mozognak az építőanyag-árak. Összességében azonban, az egész termékpalettát nézve, az idei évben még 10-15 %-os áremelkedésre számíthatunk - mondta el. A szakember szerint lesznek olyan termékcsoportok (10-20%-ban), amelyek olcsóbbak lesznek, de, 80-90%-ban további árnövekedés prognosztizálható:

az építőanyagok ára borítékolhatóan drágulni fog.

Balogh János szerint az elkövetkezendő időszak a hazai építőiparban az energetikai felújítások időszaka lesz, a megnövekedett energiaárak mellett ugyanis sokaknak muszáj lesz valamerre lépni. Most még rengetegen kivárnak, egyrészt árcsökkenésben, másrészt új állami támogatásban bíznak.

A teljes cikk a HelloVidék oldalán olvasható.