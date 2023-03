Ezek Magyarország legrégebbi éttermei: rajtuk nem fog sem az idő, sem a válságok

A HelloVidék utánajárt, hol találjuk az ország legöregebb éttermeit, köztük a Százéves Éttermet, ami nemrégiben a világ legrégebbi éttermeinek térképére is felkerült.

Az elmúlt időszak enyhén szólva nem kedvezett a magyar vendéglátóiparnak: az éttermeknek, kávézóknak és cukrászdáknak még alig volt idejük felocsúdni koronavírus járvány óta, máris új problémával, mégpedig a brutálisan emelkedő energiaárakkal kell szembenézniük, és nem sikerült minden helyet megmenteni a (végleges) bezárástól.

Vannak azonban éttermek a nagyvilágban, sőt, Magyarországon is, amelyek évtizedek, sőt, évszázadok óta kitartóan üzemelnek, nincs az a járvány, gazdasági válság vagy árvíz, ami megállítaná a működésüket.

Jelenlegi ismereteink szerint Európa legrégebbi étterme nem más, mint az ausztriai Salzburg városában található St. Peter Stiftskulinarium, amelyet legkorábban egy 803-ban íródott versben említenek.

A világ legrégebbi, ma is üzemelő éttermei közt a magyar konyha nagyjai is felbukkannak: Magyarország legidősebb étterme jelenleg a Százéves Étterem Budapesten, amelyet nemzetközi szinten is elismernek, mind magyar, mind külföldi vendégek előszeretettel keresik őket híres gulyáslevesükért. A legrégebbi fennmaradt magyar étlap 1834-ből, Márkus Mihály nyíregyházi nagyfogadójából származik: az étlap a mai ember számára is teljesen értelmezhető, klasszikus magyaros ételeket sorol fel, amelyekből nem sajnálták ki a paprikát, de még kávét, limonádét is kínáltak frissítő gyanánt.

A nagymúltú éttermek mellett meg kell említenünk a Százéves Cukrászdát is: a Gyula központjában található épületet az 1801-es tűzvész után építették, 1803-ban édességboltot nyitottak a házban, maga a cukrászda pedig 1840-ben lett kialakítva, Salis András jóvoltából. Sokan nem tudják, de a tévhitekkel ellenben a Százéves Cukrászda csak a második legidősebb működő intézmény az országunkban – az első helyen a budapesti Ruszwurm cukrászda áll, ami 1827 óta működik, túlélte az 1848-as forradalmat, sőt, a két világháborút is, hiába érte az épületet 1944-ben bombatámadás, legvégül pedig a kommunizmust is megszenvedte. A Ruszwurm 1990-ben a Szamos család tulajdonába került (Szamos Mátyás, a híres marcipán-cukrászmester fia, Szamos Mikós vásárolta meg).