Itt a Pénzcentrum Nagy Boldogságteszje: töltsd ki, hogy kiderüljön, mennyire boldog nép a magyar

2021 után idén is útjára indította a Pénzcentrum a Nagy Boldogságtesztet, melyből az év utolsó napjaira kiderül, mennyire boldog, elégedett nép a magyar 2022-ben. A kérdések lefedik egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony, no és persze az anyagi helyzetünk alakulása is terítékre kerül. Kérjük, a cikk végén töltsd ki a kérdőívet. Köszönjük!

Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. Alig hevertük ki a koronavírus-válságot, februárban Oroszország megtámadta Ukrajnát, kitört a háború a szomszédunkban. Nyáron kaptuk a hírt, hogy nem csak a vállalkozások, de a háztartások energiaköltségei is jócskán meg fognak emelkedni, a lakosság pedig csak az átlagfogyasztásig kapja kedvezményes áron a gázt és a villamosenergiát. Mindeközben óriási aszály volt a nyáron az Alföldön, évtizedek óta nem látott gyorsasággal szalad az infláció, és ami legrosszabb, az élelmiszerek kiskereskedelmi ára emelkedik a legnagyobb mértékben. Egy ilyen év után mégis, hogy érezhetjük magunkat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Hogy ezt kiderítsük, 2021. után idén is elindítottuk a Pénzcentrum oldalán a Boldogság-kérdőívünket, melyben arra vagyunk kíváncsiak, hogy érzik magukat valójában a magyarok, boldogok vagyunk? Kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony, no és persze az anyagi helyzetünk alakulása is izgalmas kérdés. Az eredmények ebben az évben talán még érdekesebbek lesznek, hiszen össze tudjuk vetni az eredményeket a tavalyiakkal, 2021-et 2022-vel. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, válaszolj kérdéseinkre! Köszönjük!

Címlapkép: Getty Images

