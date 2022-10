Újabb csavar a napelemeknél: erről mindenkinek tudnia kell, aki ilyen rendszerben gondolkodik

Október 31-ét követően már csak olyan háztartási méretű kiserőmű engedélyezhető, amely kizárólag a saját fogyasztás kielégítésére termel villamosenergiát. A saját fogyasztást kiváltó napelemes rendszereknél jelentősen lerövidül az ügyintézési idő: az igények elbírálása és a csatlakozási terv jóváhagyása a korábbi 60 napról egy-két hétre csökkenhet – foglalta össze a napelemes rendszerek kialakítását érintő legfontosabb változásokat Házi Ádám, a Wagner Solar Hungária Kft. kereskedelmi igazgatója. A változások csak az október 31 után benyújtott igényléseket érintik. Fontos kiemelni, hogy a rendelet csak a vészhelyzet idejére szól így bizakodóak vagyunk, hogy mielőbb visszaáll a betáplálás lehetősége.

Változnak a napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó szabályok: A jövőben már kizárólag azokat a napelemes rendszereket lehet üzembe helyezni, amelyek a saját fogyasztás kielégítésére termelnek villamosenergiát, de nem táplálnak be a közcélú villamosenergia-hálózatba. A háztartási kiserőművek telepítéséről szóló, jelentős szabályváltozásokat tartalmazó kormányrendelet október 26-án jelent meg a Magyar Közlönyben.

A Wagner Solar szakértői a kormányrendelet alapján a legfontosabb változásokat ismertetve kiemelték, hogy szerintük jelentősen lecsökken a kivitelezést megelőző ügyintézési idő elsősorban a 10,8 kVA csatlakozási teljesítményt nem meghaladó rendszereknél. A rendeletből ugyanakkor nem derül ki, milyen végső határidőket kell tartaniuk a szolgáltatóknak.

Azonban hosszabb lesz a megtérülési ideje azoknak az energetikai beruházásoknak, amelyek lehetővé teszik az egyéni áramtermelést.A cég kiemelte, hogy az új szabályozással kihasználhatóvá kellene tenni a hibrid napelemes rendszereket. Erre azonban jelenleg egyetlen szolgáltatónál sincs lehetőség, azaz olyan esetekben engedi a hálózat szolgáltatója a hibrid inverterek csatlakozását, amikor lenyilatkozzuk, hogy nem lesz akkumulátor csatlakoztatva az inverter mellé.

Nem bír el több terhelést az országos hálózat

Jelenleg a szolgáltatónak törvényi kötelessége átvenni az ügyfelek által megtermelt energiát, a fogyasztóknak pedig kötelező a betáplálás. A július közepén bejelentett energiaár-változások hatására ugyanakkor eddig nem látott roham indult a napelemekért, amely a közcélú hálózat gyors telítődéséhez vezetett.

A hazai villamosenergia-hálózat a jelentősen megugró, és hosszú távon folyamatosan növekvő lakossági és vállalati áramtermelésre nincs felkészítve. Az országos hálózat átfogó korszerűsítésére lenne szükség ahhoz, hogy a háztartási méretű kiserőművek minden eddiginél gyorsabb terjedése ne okozzon akkora terhelést, amely már meghibásodásokhoz vezet. A hálózat modernizálásához ugyanakkor csak rendkívül költséges, hosszadalmas és nehezen kivitelezhető beruházásokra van szükség

– foglalta össze az előzményeket Házi Ádám, a megújuló energiarendszerek kialakításában piacvezető Wagner Solar Hungária Kft. kereskedelmi igazgatója.

Hosszabb lesz a megtérülés

A kormányrendelet felülírja a szolgáltató villamosenergia-átvételre vonatkozó törvényi kötelezettségét.

A szakértők egyetértenek azzal a felvetéssel, hogy a betáplálás általános felfüggesztése a napelemberuházások hosszabb megtérülését eredményezi. Noha az energiafelhasználás gyökeres átalakulása várható a következő években, az biztosra vehető, hogy a villamosenergia-igény tovább növekszik

– összegezte Házi Ádám.

Gyors ügyintézést ígérnek

Jelentősen lerövidülhet a napelem-beruházásokkal kapcsolatos ügyintézés időtartama az elektronikus igénybejelentéssel. A kormányrendelet szerint a legfeljebb 10,8 kVA csatlakozási teljesítményt nem meghaladó háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatására vonatkozó műszaki tervet már 3 munkanapon belül elbírálja a szolgáltató a korábbi 30 nap helyett. A csatlakozási engedély megszerzése hivatalosan 60 napos ügyintézést jelent, amely a tapasztalatok szerint az elmúlt időszakban akár 120 napig is elhúzódhatott. A rendelet ugyanakkor itt sem tartalmazza pontosan a szolgáltató által betartandó határidőket.

A 10,8 kVA csatlakozási teljesítményt meghaladó háztartási méretű kiserőmű esetén az igénybejelentő a hálózati engedélyes által kiadott műszaki-gazdasági tájékoztató alapján a műszaki dokumentáció jóváhagyását megelőzően saját kockázatára megkezdheti a kiserőmű telepítését és a kiserőmű csatlakoztatásához szükséges átalakítások elvégzését a csatlakozási pontig, valamint a mérőszekrény kiépítését.

Nem mindenkit érint a felfüggesztés

Ugyanakkor egyéb területeken is szükség lenne a szabályok felülvizsgálatára. Ezek közé tartoznak a napelemeknél az úgynevezett hibrid rendszerek kihasználását elősegítő változtatások. Nem egyértelmű az sem, hogy az Európai Unió szabályozása miatt meddig alkalmazható a szaldós elszámolás a bruttó elszámolás helyett.

Fontos kiemelni, hogy a rendelet a vészhelyzet idejére szól. A korlátozás az október 31-ig megfelelően beadott igénybejelentésekre nem vonatkozik. Mentesülnek a határidő alól azok is, akik a szolgáltató hibájából nem tudták tartani ezt a határidőt. A rendeletből kimaradtak azok, akik a 100 százalékos támogatásra pályáztak. Bízunk benne, hogy hamarosan megjelenik egy olyan rendelet, amely a mintegy 40 ezer nyertes pályázónak is lehetővé teszi a hálózatra csatlakozást a határidő után is.

Szintén nem érinti a rendelet az 50kW feletti HMKE rendszereket – ahol eddig is viszwattos rendeszek voltak – hiszen ezeknél eddig is csak a saját fogyasztást kiváltani célzó beruházásokat engedélyezték. Május óta megtorpant a piac mert előírták, hogy 30, illetve 60 százalékos, időjárás független kiegyenlítő energia kapacitással lehet csak a beruházást megkezdeni, ami még nincs megfelelően kidolgozva

– mutatott rá a szakértő.

Megugrott az érdeklődés

A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a napelemberuházások iránti igény. Átmeneti csökkenést követően az elmúlt két hétben több tízezer igénybejelentés érkezett a szolgáltatókhoz a kormányzati bejelentéseket követően. A Wagner Solar a szintén nagyszámú megbízás miatt az október 31-i határidőig már nem fogad be újabb igényeket.

Újabb támogatás az energiahatékonyságot növelő beruházásokra

A Magyar Közlönyben megjelent egy másik fontos rendelet is: Támogatást igényelhetnek energiahatékonyságot növelő beruházásaikhoz azok a vállalkozások, amelyek megtartják a munkaerőt. A pályázati támogatás mértéke Budapesten 30 százalékos, az ország más részein 45 százalékos. Sajnos a beruházás értéke el kell, hogy érje az 500 ezer eurót, vagyis arra számítunk, ez a lehetőség a közép- és nagyvállalatoknak lehet előnyös – összegezte a legújabb kormányzati döntéseket a Wagner Solar.

