Rezsiemelés: hatalmas előnyhöz jutottak ezek a háztulajok, milliókat érhet egyetlen papír

Rengeteg többgenerációs házban élő kapta már kézhez azt az igazolást, amely több rezsicsökkentett árú gázmennyiségre jogosítja az ingatlant. A Pénzcentrum szakértők segítségével járt utána annak, hogy ingatlanpiaci szempontból milyen előnyökkel járhat a rezsikedvezményre jogosító igazolás. Mint kiderült, a papír megléte vagy nemléte akár tízmilliós különbséget is okozhat ezeknek az ingatlanoknak az áraiban. Illetve az is könnyebb helyzetbe kerülhet, aki szabadulna a nagyméretű házától, mert a szakemberek szerint az igazolással jelentősen csökkenthet az eladás időintervalluma.

Szeptember elején jelent meg a rendelet, amely megváltoztatta a rezsiemelés szabályait. Ennek értelmében azok a jogilag egy ingatlanon élő, egy mérőórát használó, de több családból álló lakóközösségek (magyarul a többgenerációs házban élő családok, vagy azok akik például egy telken, de külön-külön házban élnek) többszörösen (a rendelet szerint egy ingatlanon belül maximum 4-szer) is igénybe vehetik majd a továbbra is rezsicsökkentett áron elérhető gázmennyiséget, azaz havonta 144 köbmétert.

A szükséges igazolást a lakrészek számáról a település jegyzője állítja ki, azt viszont már a fogyasztónak kell eljuttatnia a szolgáltatóhoz. De vajon az ingatlanpiacon is előnyt jelenthet, ha egy többgenerációs ház jogosult az új rezsikedvezményre? A Pénzcentrum most szakértők segítségével járta körbe a kérdést.

Ők keresik most ezeket a házakat

A Duna House aktuális kínálatának hozzávetőlegesen 14%-át teszik ki a két- vagy többgenerációs ingatlanok országosan - ismertette Benedikt Károly, a cég elemzési vezetője.

A vevői motiváció vizsgálatát tekintve 2021-ben az összes tranzakció 1,18%-a történt a generációk összeköltözése céljából, míg 2022 első nyolc hónapjának adatait vizsgálva, a vásárlók 1,35%-a vásárolt emiatt többgenerációs otthont. A különböző generációk együttélése különleges helyzetet teremt, vannak, akik anyagi helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt, kényszerűségből választják az összeköltözést, és vannak olyan családok is, akik a nagyvárosokból kitelepülve, vidéken keresnek nyugalmat és lehetőséget az önellátásra, de ragaszkodnak a külön élettérhez

- sorolta a szakember.

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai alapján a többgenerációs házak a piac kis szegmensét képviselik és ritka az is, hogy kifejezetten ilyen típusú ingatlant keressenek, így a kereslet mértékét és ennek változását sem lehet országos szinten definiálni. Ugyanakkor, tették hozzá, látszanak lokális jelei annak, hogy megjelent ilyen ügyféligény is, például a főváros agglomerációjában.

Az, hogy hosszú évek után ismét emelkedik a generációk összeköltözésének, mint vásárlási motivációs tényezőnek a jelentősége, megfigyelhető a Dél-Alföldön is, de itt, ha több generáció érintett a keresésben, jellemzően inkább egymáshoz közeli ingatlanokat keresnek, esetleg egy telken lévő, de külön épületek jöhetnek szóba. A rezsiköltségek emelkedése kapcsán megjelent híradások után Északnyugat-Magyarországon is tapasztaljuk, hogy újra olyan többgenerációs, emeletes családi házak felé fordultak az ingatlant keresők és befektetők, amit külön mérőórák felszerelésével többlakásos társasházakká alakítanának a tulajdonosaik, így megosztva a költségeket

- magyarázták.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arról beszélt, hogy óriási változások jellemezték az elmúlt hónapokban a nagyobb alapterületű ingatlanok iránti keresletet. A 2015 óta drasztikusan emelkedő ingatlanárak miatt a vevők úgy tudták kompenzálni a drágulást, hogy kisebb alapterületű lakásokat vagy házakat kerestek. A covid idején a legtöbb vevő nagyobb ingatlant keresett az aktuálisnál, ami érthető volt a home-office növekvő népszerűsége és a távoktatás okozta kihívások miatt.

A tendencia erősen megtört júliusban, hiszen egy csapásra lett minden vásárló érzékeny a várható rezsiköltségekre. Jelenleg több mint 121 ezer hirdetésben kínálnak eladásra lakásokat és házakat, ezek közül 13 ezer hirdetés vonatkozik 200 négyzetméternél nagyobb ingatlanra. Vagyis a több generáció együttélésére alkalmas lakóingatlanok a teljes jelenlegi kínálat 11 százalékát teszik ki. De ez az arány az első rezsiszámlák kézhezvétele után minden bizonnyal jelentősen nőni fog

- ismertette.

Súlyos milliókat jelenthet a rezsikedvezmény?

Arra a kérdésünkre, hogy mennyit dobhat egy többgenerációs ház értékén, ha rendelkezik a többszörös rezsicsökkentett gázmennyiségre jogosító jegyzői igazolással, Balogh László elmondta, hogy ha megfizethető szinten marad a nagyobb alapterületű ingatlanok rezsiköltsége, az sokat segíthet abban, hogy az ingatlan se veszítsen sokat az értékéből.

Emiatt egy ilyen igazolás megléte vagy nemléte akár tízmilliós különbséget is okozhat ezeknek az ingatlanoknak az áraiban. Egy tévhitet azért még idejekorán érdemes eloszlatni: ha beszerezzük ezt az igazolást, az nem fogja jelentősen növelni az ingatlanunk értékét a jelenlegi állapothoz képest. Sokkal inkább az a valószínű, hogy igazolás nélküli ingatlanok értéke csökkenhet jelentősebb mértékben. Másik oldalról nézve az igazolás csak egy dokumentum, ami a többletfogyasztást tesz lehetővé kedvezőbb egységár mellett

- húzta alá a szakember, majd hozzátette: de a többletfogyasztásnak is jelentős költsége lehet, ezért a legtöbbet azzal a gázzal lehet spórolni, amit nem fogyasztunk el.

Ebben egy fűtéskorszerűsítéssel, szigeteléssel, nyílászárócserével járó felújítás sokat segíthet. Egy ilyen felújítás viszont már tízmilliókkal növelheti az amúgy felújítandó vagy közepes állapotú ingatlanok értékét. Nem csak az értéknövekedés miatt, hanem azért is, mert a felújított ingatlanok kisebb gázfogyasztást igényelnek. Ezt pedig az eladók már be tudják kalkulálni a vételárba is

- sorolta.

Az OTP szakértői szerint a nagy alapterületű ingatlanok iránti kereslet visszaesett, ezért kevésbé tartják valószínűnek, hogy a kedvezményezett ingatlanoknak rövid időn belül növekedne az eladási ára,

viszont feltételezhető, hogy az értékesítési idejük csökkenhet, amit nyilvánvalóan pozitívan befolyásol a jegyző igazolás megléte.

Benedikt Károly pedig arról beszélt, hogy azt, aki a generációk összeköltözésének előnyeit önszántából szeretné élvezni, vagy azt, akit éppen a szükség vezérelte a döntésében, kivétel nélkül érinteni fogja a gáz árának emelkedése.

Egy ingatlan értékesítése vagy vásárlása során számos teendővel kell számolni, így bizonyára könnyebbséget jelent, ha a rezsicsökkentett gázmennyiségre szóló jegyzői igazolást már egyszer megkérte a jelenlegi tulajdonos, hiszen így biztosan és igazolhatóan jogosult az ingatlan a kedvezményre. Ugyanakkor olyan sok más szempontot kell figyelembe venni a vásárlás során – lokáció, belső tér elosztása, telek mérete, ingatlan külső, belső állapota, energetikai besorolás -, hogy nem feltétlenül forintosítható, ha csupán az igazolás meglétében különbözik a két ingatlan

- vélekedett.

Nehéz helyzetben van, aki szabadulna a nagy házától

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy jelenleg mire számíthat, aki megszabadulna nagy alapterületű ingatlanától. Benedikt Károly ennek kapcsán felidézte: a Duna House Barométer legfrissebb adatai szerint már ingatlantípusonként változó tempót diktál a piac.

Az energiaárak emelkedéséből egyelőre kimaradó panellakásokat viszik el a leghamarabb, a használt téglalakások eladási ideje is rövidült az előző évhez képest idén augusztusban a fővárosban és vidéken is. Budán és Pesten átlagosan 92-102 napba telik eljutni a szerződéskötésig. A téglaotthonoknál vidéken, a keleti és a nyugati országrészben közel 4 hónap kell az eladáshoz, a főváros belvárosi kerületeiben azonban közel fél évre is szükség lehet.

Többgenerációs otthonokat főként vidéken, illetve a főváros külsőbb területeiben találhatunk, ezeken a területeken, nagyjából 4 hónap szükséges átlagosan az értékesítéshez. Azok a házak, amelyek most kerülnek ki a piacra és viszonylag kevés átalakítással alkalmasak lehetnek megfizethetőbb, alacsonyabb energiafelhasználásra, keresettek lehetnek az összeköltöző családok körében. Azonban a csak nagyobb felújítási munkálatokkal korszerűsíthető, nagy alapterületű, energiazabáló monstrumok értékesítési ideje megsokszorozódhat a korábbi időszakban tapasztaltakhoz képest

- magyarázta a szakember.

Az OTP Ingatlanpontnál úgy látják, hogy a rezsi mértéke egyre fontosabb szemponttá vált az elmúlt időszakban, így a nagyobb, főleg a gázfűtéses ingatlanok eladói mindenképp érdemes, ha elhúzódó értékesítési idővel számolnak és megfontolandó, hogy szakértői tanácsot kérjenek az eladás folyamatában.

Áralku szempontjából az ilyen ingatlanok esetében a vevők alkupozíciója is erősebb lehet, mivel a kereslet is szűk irántuk. Ugyanakkor továbbra is igaz az, hogy az eladhatóság inkább ár kérdése és egy jó áron kínált, jó paraméterekkel rendelkező nagyobb ingatlan is vevőre találhat - tették hozzá.

Az Ingatlan.com adatai szerint a többgenerációs ingatlanok értékesítéséhez eddig Budapesten 3-4 hónap volt szükséges, a megyeszékhelyeken 6-8 hónapra volt szükség, a kisebb településeken pedig akár 9-12 hónap is kellett az eladáshoz.

Az egyes ingatlanok rezsiköltsége a későbbiekben alapjaiban határozhatja meg az értékesítés idejét. A felújított és korszerűsített nagyobb alapterületű ingatlanokat akár hetek alatt elkapkodhatják a piacról, míg a felújítandók eladásával az eddiginél is több hónapot tölthetnek az eladók, ha nem csökkentik az árakat

- mondta Balogh László.