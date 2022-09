Magyar otthonok tízezrei vannak hatalmas veszélyben: egy perc alatt úszhat el a családi vagyon

A legtöbb magyarnak háza vagy lakása egyben otthona és a legértékesebb vagyona, befektetése is. Sokan mégsem vigyáznak rá ennek megfelelően. Mivel az otthonbiztosítás megkötése még mindig maximum egy jelzáloghitel felvétele esetén kötelező, továbbra is csak a magyar lakóingatlanok 72-73 százalékán van valamilyen biztosítás. Ez a természeti katasztrófák növekvő számát és a felújítások növekvő költségét tekintve nem kis felelőtlenség lehet. Persze sokaknak kérdés az is, hogy mennyibe kerül és egyáltalán mit fedez egy lakásbiztosítás, hogy megéri-e egy ilyen szolgáltatás és egyáltalán ki tudják-e gazdálkodni? A Pénzcentrum most ezekre a kérdésekre próbál választ adni.

Ha lakáshitel segítségével vásárolunk új otthont, magyar bankok jellemzően ragaszkodnak ahhoz, hogy biztosítást is kössünk a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra. Lakásbiztosításra azonban nem csak akkor lehet szükségünk, ha hitelből vásároltuk finanszíroztuk a vásárlást. Túl a kényszeren ugyanis, egy ilyen biztosítás valóban számos helyzetben húzhat ki minket a gödörből, és akár a különbséget is jelentheti a pénzügyi stabilitásunk megtartása és a teljes anyagi csőd között. Egy az otthonunkban keletkező nem várt káreset ugyanis százezrekkel, de akár milliókkal is visszavághatja a családi költségvetést.

Ezért jó, ha az ilyen helyzetekre előre felkészülünk egy lakásbiztosítás megkötésével, hogy ne saját zsebből kelljen állnunk minden kárt, hanem adott esetben számíthassunk a biztosítónk segítségére. Persze azzal is számolnunk kell, hogy egy biztosítás az esetleges károk bekövetkezésétől függetlenül is jár valamennyi ráfordítással, ez pedig, a legtöbb pénzügyi szolgáltatáshoz hasonlóan az utóbbi időben a negatív külső hatások miatt drágult is valamelyest.

A K&H Biztosító ezzel kapcsolatban azt közölte lapunkkal, hogy az indexáláson, vagyis az értékkövetésen felül - egyelőre nem történt díjemelés. Az indexálás pedig egy minden évben automatikusan végrehajtott értékkövetés, így ezt a piaci szereplők túlnyomó meg is lépte. Az indexálás a szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Ennek mértéke általában az inflációtól, vagy más a kormányzat által publikált hivatalos mutatóktól függ, tehát a jelenlegi gazdasági nehézségek kvázi szabályszerűen hoztak magukkal valamekkora emelést. A bérköltségek és az építőanyagárak ugrásszerű növekedése pedig a következő időszakban is folyamatos nyomást gyakorolhat az átlagdíjakra

A Biztosító azt is elárulta, hogy a növekvő alapanyagárak és munkadíjak, illetve infláció alapjaiban befolyásolja ezen termék technikai eredményét is, de reményeik szerint ennek a növekedésnek üteme hamarosan lelassul, azonban a trend megfordulására nem számítanak.

A biztonságot azonban semmi nem teszi kevésbé fontos szemponttá, sőt az utóbbi években tapasztalható természeti katasztrófák talán minden eddiginél időszerűbbé tették, hogy a közel 30 százaléknyi, még ma is biztosítatlan lakás tulajdonosai is elgondolkodjanak a jelenleg elérhető lehetőségeken. Hogy a dolgot megkönnyítsük, a Pénzcentrum most sorra vette, mire fizet a lakásbiztosítás, valamint azt is, hogy melyek jelenleg a legjobb biztosítási ajánlatok

A szolgáltatás igen széles körű

Bár az ingatlanbiztosítások között abban a tekintetben is nagyok a különbségek, hogy melyik biztosító melyik terméke pontosan milyen jellegű káresemények után téríti meg költségeinket, vannak alapvető hasonlóságok. Az alapszolgáltatás jellemzően a következő káresemények esetén nyújt támogatást:

vihar okozta kár esetén

tűz, robbanás, vagy villámcsapás esetén

egyéb természeti károk, például árvíz, hónyomás, vagy jégkár esetén

földrengés és földcsuszamlás esetén

kő- és földomlás, üregbeomlás esetén

Idegen jármű ütközése, illetve idegen tárgy rádőlése esetén

Egy lakásbiztosításhoz emellett köthetünk többek között baleset és életbiztosítást is és természetesen a vagyoni káresetek szélesebb körérére is köthetünk szerződést. Gyakran ilyen, az „alapcsomag” által nem fedezett káresemény a lopás és a rablás, a csőtörés, az üvegkár, illetve az ingatlanban folytatott vállalkozás vagyontárgyaiban keletkezett kár.

Hát én immár mit válasszak?

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek mellett nemrégiben megjelentek a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások is. Ahhoz, hogy termékük megkapja ezt a minősítést, a biztosítóknak pályázniuk kell, megfelelve az MNB szigorú kritériumrendszerének. Ma már számos biztosító konstrukciói bekerültek ebbe a csoportba.

Ezen biztosítások esetében nem csak a feltételek kedvezőbbek, de gyakran a biztosított káresemények köre is szélesebb. A napelemek biztosítása például ezekben a konstrukciókban már az alapcsomagban benne van, úgy ahogy a napkollektoroké és a hőszivattyúké. De az összes ilyen konstrukciónak része az üvegkár illetve, a rongálás, a vandalizmus és a betörés által keletkezett károkra vonatkozó biztosítás is.

Mondhatni a modern viszonyokhoz igazított biztosítások ezek, melyek jelentősége a mostani energiakrízis alatt talán minden eddiginél nagyobbá válhat a tudatosabb lakástulajdonosok körében. A Magyar Nemzeti Banknak van egy kalkulátora is, mely pontosan az ilyen minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokat (mfo) hasonlítja össze. A Pénzcentrum most ebben vizsgálta meg, hogy mennyibe kerülne most biztosítást kötni egy fővárosi családi házra, illetve egy miskolci panelra.

Családi házunk egy Budapest XII. kerületének kertvárosias részén helyezkedik el, teljes egészében saját tulajdonú, 100 négyzetméteres ingatlan. 2000-ben épült, tehát relatíve új építésű és egy 4 fős család lakik benne életvitelszerűen. Téglaépítésű és cseréptetős. Ennek értékét a kalkulátorban 120 millió forintra becsültük. A fizetést átutalásban vállaltuk negyedéves rendszerességgel és az elektronikus kommunikációra is nyitottnak jelöltük magunkat.

Az alapcsomagot egy ilyen értékű házra évi 68 580 forintból úszhatjuk meg a legolcsóbban, ami negyedévente 15 431 forintos biztosítási díjat jelent. A biztosítási díjra ráadásul 10 százalékos kedvezményt is kapunk az elektronikus kommunikáció vállalása miatt. Az alapcsomag egyébként a UNION Vienna Insurance Group által kínált konstrukcióban magában foglalja az összes, a minősített fogyasztóbarát csomagokra jellemző tételt, így többek között a betöréses lopás és besurranás, valamint a rongálás és vandalizmus, illetve a villámcsapás másodlagos hatása miatt felmerülő károkat is.

A miskolci panellakásunk egy 40 négyzetméteres garzon. 1980-ban épült. Egy 3 fős család lakja életvitelszerűen. Ez a lakás becslésünk szerint körülbelül 18 millió forintot érhet. A díjfizetést ennek esetében is átutalásban intéznénk, negyedéves rendszerességgel, valamint az elektronikus kommunikációra is nyitottak lennénk.

A Generali Biztosító által kínált, legolcsóbbnak bizonyult alapcsomag egy ilyen lakás esetén csupán 9853 forintba kerülne évente, ha negyedévente 2463 forintot kóstáló, átutalással történő kifizetésekkel vállaljuk a díj térítését. A fizetési mód miatt 14, annak ütemére pedig 2 százalékos díjkedvezményt is is kaphatunk, az elektronikus kommunikáció vállalása pedig 4 százalékos kedvezménnyel jár. Egyébként ez az alapcsomag is kiegészítő díjak nélkül fedezi az összes már említett káresetet.

A lakásbiztosítás tehát (különösen azt figyelembe véve, hogy ingatlanunk biztosításával egyik legnagyobb vagyonunk értékének megőrzését garantálja) nem igazán drága. De miből áll megkötni egy ilyen szerződést?

Már ezt is könnyebb online

Egy lakásbiztosítás megkötése ma már pofon egyszerűen megoldható, akár anélkül, hogy ebben a téliesedő időben elhagynánk otthonunk melegét. Elég felnézni a biztosítók, vagy az MNB oldalára és megadni a következő alapadatokat:

csak ingatlant, csak ingóságot, esetleg mindkettőt biztosítanánk

az ingatlan címét (irányítószám, település, pontos lakcím)

az ingatlan típusát (társasház, családi ház, sorház, ikerház)

az ingatlan tulajdonjogát (saját, vagy bérlemény)

az ingatlan alapadatait (hasznos terület, építés éve, ott lakók száma, stb.)

A megadott adatok alapján pedig egy kalkulátor kiszámolja helyettünk, hogy melyek a nekünk kínált legkedvezőbb ajánlatok és hogy azok pontosan mekkora anyagi vállalással is járnak. A kalkulátorokban természetesen a fizetés kívánt módja és üteme is kiválasztható, amikre, ahogy azt példáinkban is látszott, gyakran díjkedvezményt is ajánlanak a biztosítók.